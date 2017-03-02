Великопостная зарядка. Анонс

«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». (1 Кор 9, 24-27)

Представим себя кенийским бегуном на финишной прямой, боксером, поднимающимся после нокаута, или футболистами, победившими в ожесточенном матче. Ведь если апостол Павел сравнивает христианина с атлетом, то предполагает, что этот образ будет понятен читателю. В эпоху, когда нередко встреча со спортом ограничивается просмотром футбола, не рискуем ли мы остаться христианами-теоретиками, подобно болельщикам, дающим советы игрокам, не слезая с дивана?

Начиная серьезно заниматься спортом, человек замечает, что параллели с духовной жизнью — больше, чем аналогии. Человек — цельное существо, его тело и дух развиваются по сходным законам.

Поэтому мы и приглашаем вас на Великопостную зарядку. Сбросим к Пасхе лишние килограммы духовного жира и поможем своему сердцу неутомимо биться в такт Сердцу Иисуса. Каждую неделю Великого Поста мы будем приглашать вас на различные тренировки, вместе с вами стремясь ответить на вопросы, которые, как мы надеемся, помогут «укрепить сердца наши» (ср. Иак 5,8). Именно эти слова Папа Франциск избрал девизом своего послания на Великий Пост. Укреплять свое сердце мы будем, по очереди уделяя внимание разным его характеристикам, молясь словами псалма: «Сделай мое сердце цельным, да убоится Имени Твоего».

Наши тренировки имеют только одно противопоказание: отсутствие чувства юмора.

Вдох глубокий. Руки шире.

Не спешите, три-четыре!

Бодрость духа, грация и пластика.

Общеукрепляющая,

Утром отрезвляющая,

Если жив пока еще — гимнастика!

В.С. Высоцкий

о.Хуан Лозано Бельмонте, CMF

Юлия Иванова