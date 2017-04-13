Освящение елеев. Фоторепортажи

Утром в Великий Четверг в кафедральных соборах служится месса освящения елеев, которую возглавляет епископ в сослужении со всем духовенством.

Так получается, что в наших краях между приходами, частенько, огромные расстояния. Поэтому епископы совершают несколько подобных богослужений и обычно заранее, чтобы священники смогли вернуться в свои приходы до начала Пасхального Триденствия.

Мы предлагаем фотографии с мессы освящения елеев из разных городов: Владивосток, Иркутск, Краснодаре, Саратове, Новосибирске, Симферополе.

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Фотографии: сайт прихода во Владивостоке, сайт епархии в Саратове, Натальи Гончаренко, о. Дариуша Станчика, Любови Суминой.

Репортаж о мессе освящения елеев в Санкт-Петербурге по ссылке