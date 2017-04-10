Автор: Редактор 10.04.2017 Важное, Новости, Новости Санкт-Петербурга Месса освящения елеев в С-Петербурге 10 апреля в Успенском соборе Санкт-Петербурга митрополит Павел Пеции совершил мессу освящения елеев. Редактор Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души. http://gaudete.ru месса освящения елеев Санкт-Петербург РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ Крестный путь в Пушкине Вербное воскресенье с архи... Крестный Путь в Москве 08.04.2017