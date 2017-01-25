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Молитва о единстве у лютеран в Москве

24 января в Москве в кафедральном соборе свв. Петра и Павла Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской России состоялось богослужение, объединившее христиан различных церковных общин столицы.
В нем приняли участие представители Лютеранской, Католической. Православной, Армянской Церквей, а также баптистов, пятидесятников и адвентистов.

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В приветственном слове архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауер сказал: «Мир с Богом неразрывно связан с миром между людьми. Человек обретает веру в Бога, который без всяких заслуг с его стороны, лишь из милости становится чадом Божиим. Потому верующий не может не видеть в другом верующем христианине своего брата, свою сестру. Христианин не может не сожалеть о разделении церкви и не прилагать усилий для обретения единства».
Среди обращавшихся к собравшимся в соборе верующим был и архиепскоп Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве.

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«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе», читаем мы в псалме. Это собрание, которое объединяет христиан этого города – великолепный, на мой взгляд знак, того к чему предназначен весь мир, все люди доброй воли. Мне особенно нравится, что в этом году мы можем неоднократно молиться вместе. Вместе это было в католическом храме Непорочного Зачатия Девы Марии, сегодня в этом прекрасном лютеранском храме, завтра в англиканском храме св. Андрея. Это знаки того, что мы в глубине нашего сердца желаем эту быть вместе. То, что соединяет нас — это любовь Христова. «Любовь Христова объемлет нас». Как пластичен павлов язык! Он прекрасно выражает все, так что можно было бы петь эти слова. В нашем собрании мы будем выражать наше стремление чрез песнопения разных хоров. Которое ярко выразит разные традиции, то есть разные способы жизни одним и тем же единством во Христе, той же самой любовью Христовой», — сказал архиепископ.

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Песнопения во время экуменического богослужения исполняли хоровая капелла Кафедрального Собора свв. Петра и Павла, хоры католического кафедрального собора Непорочного зачатия Девы Марии, Армянской Апостольской Церкви и «Церкви Божией» в Царицыно  (РОСХВЕ). 

В богослужении приняли участие и Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре. «Я думаю, что это очень важно собираться вместе. Как равно важно, что мы встретились здесь в протестантском кафедральном соборе, в год, когда отмечается 500-летие Реформации. Реформация имеет значение не только для протестантов, но и для всех христиан. Мы должны признать наши грехи против единства в прошлом, и ускорить наше стремление к единству в разнообразии. И продолжать наш совместный пусть, как христиане», — сказал посол Ватикана.

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Неделя молитв о единстве христиан проходит ежегодно с 18 по 25 января. В это году подобные богослужения уже прошли в католическом Успенском соборе Санкт-Петербурга, католическом кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске и католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Девы Марии в Москве.

Фотографии Ольги Хруль
Благодарим за помощь Юлию Виноградову (ЕЛЦР) и информационное бюро «Спектр»

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