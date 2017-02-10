Небесный лазарет

Когда мы созерцаем изображения святых во славе, то нередко забываем о том, что их путь к этой славе был трудным и тернистым. Это и открытые гонения, и неприятие общества, отвержение близкими, суровая аскеза и изнуряющий труд. И, конечно же, болезни. После прочтения н-ного количества жизнеописаний святых чахотка, подагра, коровотечения, инфекции, чума, холера, поражавшие наших небесных заступников, начинают казаться чем-то обыденным. А еще – поскольку смотрим мы со стороны и издалека – болезни святых кажутся нам чем-то красивым и героическим. Поэтому сегодня мы решили вспомнить о тех недугах святых, которые менее всего выглядели привлекательными, вызывали недоумение и осуждение, а многими в современном мире считались бы препятствиями не то что для святости, а и для полноценной духовной жизни.

Итак: св. Луиза де Марийяк, Иоанна Франциска де Шанталь и Элизабет Энн Сетон, будучи матерями и женами, страдали от продолжительной депрессии. Св. Кристина (жила в Льеже в XII в.) пыталась причинять себе физические увечья, ходила по раскаленным углям и по крышам зданий. Слуга Божий Мэтт Толбот, ирландский рабочий, был болен алкоголизмом. Св. Альфонс Мария Лигуори всю жизнь боролся с обсессивно-компульсивным синдромом. Св. Альберт Великий в старости страдал от деменции и болезни Альцгеймера. Блаж. Маргарита из Кастелло страдала карликовостью, от рождения была хромой и слепой. Св. Камилл Лелисский не мог излечиться от хронического насморка. У св. Фомы Аквинского в детстве родные отмечали отставание в речевом развитии. Св. Бенедикт Жозеф Лабр страдал дромоманией – неконтролируемой тягой к бродяжничеству. Слуга Божия Леони Мартен, сестра Терезы Малой и св. Иосиф Купертинский, по мнению современных медиков, испытывали расстройство аутического спектра. Св. Ноткер Заика… правильно, заикался.

Святые получали травмы и увечья, но и это их не остановливало.

Св. Игнатий Лойола был ранен в ногу на войне и на всю жизнь остался хромым. Блаж. Иордан Саксонкий, уже будучи знаменитым проповедником, потерял глаз. Блаж. Катарина да Коста выпала из окна и осталась парализованой. Блаж. Диане д’Андало сломали ребра при попытке бегства в монастырь. Св. Иоанн Павел II был ранен в результате покушения. Св. Анна Шаффер получила тяжелейшие ожоги и всю жизнь была прикована к постели. Св. Марии Христа Распятого («маленькой арабке») перерезали горло, а впоследствии она падала с высоты и теряла зрение. Апостол Павел упал с коня. Св. Людовик Французский подхватил дезинтерию в крестовом походе.

Однако среди святых есть целая плеяда тех, кто помогал бороться с болезнями. Бесчисленные святые и блаженные посвящали себя уходу за больными, бедными, умирающими. Сегодня же предлагаю вспомнить о тех святых, для кого медицина была профессией.

Считается, что врачом по професси был евангелист Лука. Св. Пантелеймон служил врачом при дворе императора Максимиана, гонителя христиан. Свв. Косьма и Дамиан лечили людей, ни разу не взяв платы за работу. Св. Мартин Поррес получил профессию цирюльника и лечил не только людей, но и приходивших к нему животных. Св. Антоний Мария Дзаккариа сначала стал врачом, а потом почувствовал призвание лечить людские души и стал священником. Св. Филипп Бенизи в XIII в. использовал достижения античной медицины Галена. Св. Нильс Стинсен (Николай Стено) был не только выдающимся медиком эпохи научной революции, но и католическим епископом! Св. Джузеппе Москати был доминиканским терциарием и возглавлял в Неаполе госпиталь для неизлечимо больных. Св. Джанна Беретта Молла, профессиональный педиатр, пожертвовала жизнью ради своего нерожденного ребенка.

Анастасия Паламарчук