Русская служба Радио Ватикана

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В Польше начался ХХ День иудаизма

10 января в Познани начались мероприятия XX Дня иудаизма в Польше. Его девизом была избрана цитата из пророка Иеремии: «Ты влек меня, Господи, — и я увлечен» (Иер. 20, 7), сообщает KAI.

Среди многочисленных событий,запланированных в ближайшие дни выставки, концерты и богослужения. В частности в церкви св. Войчеха запланировано Библейское богослужение во время которого произнесут проповеди архиепископ Станислав Гандецкий, председатель Конференции епископов Польши и раввин Симха Келлер, председатель Союза еврейских общин Польши.

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День иудаизма в Католической Церкви отмечается 17 января, накануне Недели молитв о единстве христиан. Однако в Польше его мероприятия растягиваются на несколько дней. В этом году он проходит с 10 по 20 января. Польша стала второй, после Италии страной, где проходят подобные мероприятия, инициировав его проведение в 1997 году. Кроме этого День иудаизма проводится католиками Австрии, Голландии, Швейцарии.

Российские католики проводят День иудаизма начиная с 2013 года. В Санкт-Петербурге мероприятия V Дня иудаизма пройдут 13 января.

Редактор
Редактор
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