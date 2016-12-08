Русская служба Радио Ватикана

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Нам два года!

Сегодня исполнилось ровно два года нашему порталу. Мы от всего сердца благодарим вас, наши читатели, за  дружбу и поддержку!
Нам интересно делиться с вами новостями, своими мыслями, знакомить вас с интересными людьми. И мы очень признательны за вашу дружбу, отклики и слова поддержки.

Наверное, стоит отчитаться за прошедший год?
Несмотря на то, что мы русскоязычный портал, читают нас в самых разных странах мира. Вот пять стран, откуда к нам в течение минувшего года ( с 8 декабря 2015 по сегодняшний день) заходили чаще всего.

- Россия 56,6%
- Украина 14,3%
- Беларусь 9,7%
- Польша 2,5%
- Казахстан 2%

Всего за год на наш портал заходили из 117 стран! Среди них есть и Панама, Аргентина, Вьетнам, Мальта, Бразилия, Китай, Израиль, Того, Судан…

А вот десять городов, оттуда к нам заходят чаще всего:

- Санкт-Петербург
- Москва
- Киев
- Минск
- Новосибирск
- Львов
- Калининград
- Казань
- Гродно
- Краснодар

В среднем за одно посещение пользователи прочитывают полторы страницы (звучит диковато, но такова статистика). Средняя длительность пребывания на сайте — полторы минуты.

Давайте посмотрим, что чаще всего читали на нашем сайте. Вот десять самых популярных за этот год публикаций.

Интервью с кандидатом исторических наук Юрием Рубаном о том, какая дата Пасхи «правильная»?
Инструкция «Как не растеряться в католическом храме, ничего не зная о католичестве».
Некролог-размышление на смерть Умберто Эко.
Статья, рассказывающая о том, есть ли список запретных для католиков книг?
Интервью с о. Стефано Каприо об о. Александре Мене.
Инструкция о том, как стать католиком.
Рассказ об актрисе и двух топ-моделях, посвятивших себя Христу
Статья про историю монашеского пивоварения.
Интервью с организаторами гастролей французского хора мальчиков «Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois»
Интервью с адвокатом Константином Андреевым об «антимиссионерском законе Яровой»

Очень радостно, что наши материалы не только читают, но и переводят на другие языки.
Самым активным был сайт «Католицький Медіа-Центр», принадлежащий Конференции католических епископов Украины. Кроме него наши статьи на украинский переводили:портал Credo, принадлежащий Каменец-Подольской епархии  и Религиозно-информационная служба Украины RISU.

Обильно использовал наши материалы и белорусский портал Catholicnews.by, принадлежащий Витебской епархии, а также ряд других интернет-ресурсов из- Беларуси. Такие как:  сайт Римско-Католической Церкви в Беларуси Сatholic.by, сайт Гродненской епархии, сайт «Католiк Гомель», белорусский христианский информационный портал Крынiца.info.

Переводили наши материалы и на испанский! Наши статьи появлялись на портале Religion en Libertad. Приятно и то, что наши материалы о Всемирном Дне молодежи в Кракове публиковались на официальной странице этого форума.

Кстати, эксклюзивное интервью нашему порталу давал Генеральный секретарь оргкомитета ВДМ епископ Дамиан Мускус OFM. Благодаря присутствию в Польше наших корреспондентов мы активно знакомили наших читателей с ходом Всемирного Дня Молодежи

Именно нам дал свое последнее интервью в качестве Апостольского нунция в России архиепископ Иван Юркович  и свое первое интервью в этом качестве архиепископ Челестино Мильоре.

В этом году мы часто беседовали с иерархами. Нам дали эксклюзивные интервью епископ Преображенской епархии Иосиф Верт , архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, епископ Витебский Олег Буткевич, епископ из Эстонии Филипп Журдан.

Мы надеемся, что начиная третий год своей жизни, наш портал и дальше будет радовать вас интересными и яркими материалами!

Огромное спасибо нашим постоянным авторам, корреспондентам и помощникам, которые живут не только в Санкт-Петербурге, но и в Калининграде, Иркутске, Казани, Омске, Севастополе, Симферополе, Москве… Нам очень приятно, что наш портал объединяет людей из разных регионов!

Мы продолжали регулярно выходить в off-line. В очередной раз мы провели День иудаизма и фестиваль святой Цецилии, снова угощали священников пивом, помогли провести Доминиканский пикник. Осенью мы начали ежемесячные встречи, посвященные католическим святым Санкт-Петербурга. Кстати, в ближайшую субботу будет очередная! Ждем всех!

Не все из задуманного удалось. Были достаточно серьезные проблемы. Но мы старались побороть трудности. Молитесь о нас, только вместе мы сможем многое!
Спасибо Вам друзья! Оставайтесь с нами :) Будет интересно и радостно!

Редакция портала Gaudete.ru

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

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В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

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