И. Довгий: «Работа депутата — улучшать город»

Илья Довгий, прихожанин новгородского католического храма святых Петра и Павла, стал 25 мая депутатом Думы Великого Новгорода V созыва. Мы побеседовали с ним о политике, нравственности и вере.

- Илья, католик в органах власти — явление для современной России непривычное. Как так получилось?

- Впервые интерес к политике я проявил во время выборов президента России в 1996 году. Это были мои первые выборы, когда я получил право голоса, достигнув 18 лет. Те выборы мне запомнились острой интригой — многие боялись коммунистического реванша, и я чувствовал свою причастность к движению по сохранению демократических завоеваний 1991 года. Я носил значок «Выбирай сердцем!» и активно агитировал свою семью и друзей голосовать за Бориса Николаевича Ельцина. Конечно, сейчас 20 с лишним лет на какие-то исторические события смотришь по-другому, но и сейчас я не жалею о своём выборе. Возврата атеистического режима в нашей стране я бы не хотел.

В 1999 году я пришёл в католический храм и стал католиком, узнав о Таинствах Церкви и ко многим явлениям в жизни и к политике стал относиться более вдумчиво. Тема экологической безопасности тогда меня особенно волновала. И громче всех о проблемах экологии выступала партия «ЯБЛОКО». На выборах 2000 года я узнал о Григории Алексеевиче Явлинском и почувствовал родственную связь с ним как с политиком. Уже потом я узнал и том, что он — практикующий православный христианин. Узнал о том, как он ездил в Грозный вызволять из плена наших солдат; и о том, как Явлинский предложил взять себя в заложники вместо людей, захваченных террористами в театральном центре на Дубровке в Москве. Впервые в российской истории можно было говорить о таком явлении, как «нравственность в политике». Поэтому я оказался в партии «ЯБЛОКО».

Нравственные добродетели, о которых говорил Явлинский и те дела, которые говорили о нём лучше слов, меня как христианина конечно же привлекали.

- Вместе с тем повсеместно считается, что политика — дело грязное. Не боитесь испачкаться?

- За последние годы, когда я чуть больше обычного занимался политикой (и пока это было не очень публично), я во многих политиках разочаровался. Впрочем, и на Западе, и у нас в России были и есть примеры порядочности в политике. Тот же Григорий Явлинский. К новым лидерам демократического толка можно лишь осторожно присматриваться. Сейчас принято всех подозревать в неискренности. Как говорится, «по плодам их узнаете…»

События последних дней меня заставляют задуматься: как люди воспринимают работу депутата или чиновника. Меня многие поздравили и многие же поздравляли с «карьерным ростом». Я вежливо благодарю людей, но не понимаю, что же тут выгодного с материальной точки зрения? Тем более, наличие мандата депутата городской Думы не предусматривает зарплату. Считаю, что работа депутата должна быть связана с желанием в чём-то малом и конкретном улучшать город, область или страну.

Вы говорите про политику как грязное занятие, но она становится таковой, когда политик принимает решение идти против своих убеждений, против совести. Для меня это неприемлемо.

- Какие планируете предпринимать шаги, как депутат Думы?

- 25 мая, в праздник Вознесения Христова как раз состоялось моё первое заседание Думы. Надо осмотреться, поговорить с коллегами, в том числе, из других партий. И после этого перейду к конкретным действиям. Меня особенно интересуют следующие темы: городское благоустройство, профессиональное и комплексное озеленение города и проблемы образования.

Я работаю школьным учителем. У нас небольшая школа на 320 учащихся, а классов становится всё больше. Родители даже из отдалённых районов стремятся отдать своих детей в православно-ориентированную школу. Здесь уважают каждого ребёнка, независимо от его способностей и поведения, работают с любыми детьми. Возможно, мне как депутату удастся донести до коллег в Думе и в других органах власти идею о необходимости развивать подобные форматы образовательных организаций.

В нашем городе однозначно существует проблема нехватки детских садов. Посмотрим, возможно, удастся поучаствовать в работе комиссии Думы по социальным вопросам. Ну и конечно, безопасная городская среда — есть у нас и проблема отсутствия тротуаров, в том числе, рядом с детскими садами и школами. Попытаюсь и над этим вопросом поработать.

Из проблем, которые нужно и можно решать я бы выделил программу озеленения города. Этим вопросом занимался мой предшественник в Думе, Константин Хиврич. Надеюсь, что в качестве депутата я смогу хотя бы на шаг приблизить тот день, когда в городе будет работать долгосрочная программа городского озеленения.

- Ваше вероисповедание, вера, влияют на Вашу политическую деятельность, на Ваши принципы?

- Несколько лет назад я прочитал замечательные книги Александра Дианина-Хаварда «Нравственное лидерство» и «Сотворённый для величия». Александр рассказывает о нравственных добродетелях — великодушии и смирении. Безусловно, эти принципы являются мотивирующими в моей работе. Стремиться к большим целям и служить людям в самых простых вещах.

Для меня примером служит и наш земляк, новгородский градоначальник конца XIX — начала XX века Григорий Сметанин, гласный городской Думы и городской глава, который многое сделал для улучшения жизни города и помогал самым нуждающимся, открывая дома призрения и врачебные амбулатории для самых бедных. Он активно участвовал в благотворительности, первый в истории города современный водопровод. Сметанин был человеком верующим и служил старостой в кафедральном Софийском Соборе в Новгороде.

Спустя десять лет после смерти уважаемого общественного деятеля Нил Иванович Богдановский — русский актёр, издатель, редактор и публицист, в своей газете «Волховский листок» напишет: «Без преувеличения смело можно сказать, что Григорий Максимович Сметанин всегда может служить путеводной звездой для ныне здравствующего и будущих городских голов к честному и бескорыстному служению родному городу и высокогуманной помощи неимущим всех рангов, чинов, званий и положений…».

- Удастся ли как-то в новом качестве помочь местной католической общине? И нужна ли ей помощь?

- Что касается помощи местной католической общине — трудно сказать, как именно я смогу помочь своей общине. Хотя я считаю, что в городе с такой историей следовало бы развивать туризм и привлекать многочисленных гостей из дальнего зарубежья, которые знали бы, что смогут посетить католический храм. Время покажет.

Фотографии из личного архива Ильи Довогого и с сайта Думы Великого Новгорода