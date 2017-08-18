В Крыму почтили память депортированных немцев

18 августа в Крыму почтили память немцев, депортированных с полуострова в августе 1941 года. Мероприятия прошли в Симферополе, Феодосии, а также в селе Кольчугино Симферопольского района, бывшей немецкой колонии Кроненталь.

В ней с начала XIX века рядом жили немцы виноделы. Местная католическая община и вместительный каменный храм, относились к приходу Успения Приснодевы Марии в Симферополе.



«В этой колонии жили протестанты и католики (потомки колонистов из Бадена, Эльзаса, Пфальца и Рейнской Баварии). Это, наверное, единственное место в Российской империи, где католики и протестанты жили вместе и не враждовали», – рассказал Юрий Гемпель председатель немецкой национально-культурная автономия Республики Крым.



В 1934 году местная католическая община была ликвидирована. В начале августа 1941 года с полуострова было выслано более 50 тысяч крымских немцев. Еще 4 тысячи немцев были депортированы в 1944 году, после освобождения Крыма Красной армией. в 2014 году в России был принят указ о реабилитации и поддержке, возрождении и развитии депортированных народов Крыма.

В 2005 году в Кронентале был установлен памятный знак основателям села и их депортированным потомкам. Именно к нему 18 августа были возложены цветы и прошла траурная церемония.



В конце ХХ века здание католической церкви, по словам о. Даниила Мысленцева, настоятеля прихода в Успения Приснодевы Марии в Симферополе, было передано православным. В 2010 году католики для проведения богослужений получили лютеранский храм. Здание ремонтируется, но в нем регулярно проводятся богослужения для местной общины священниками, приезжающими из Севастополя.