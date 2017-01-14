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V День иудаизма в С-Петербурге

13 января в Санкт-Петербурге прошел V день иудаизма. В рамках которого представители католических общин города посетили синагогу прогрессивного иудаизма «Шаарей Шалом».

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В начале встречи вице-ректор петербургской семинарии о. Констнтин Передерий зачитал письмо от кардинала Курта Коха, направленное участникам этого мероприятия. Затем все собравшиеся вместе прочитали молитву о мире.
Участники встречи познакомились с историей прогрессивного иудаизма, с его молитвенной и духовной практиками.

Фотографии Евгения Мартыновича

Редактор
Редактор
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