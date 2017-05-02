Мальтийский орден пока без магистра

29 апреля Генеральный совет Мальтийского Ордена решил не избирать Генерального магистра, а лишь его местоблюстителя сроком на один год, пишет официальный сайт Ордена.

Им стал 73-летний итальянец фра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто. Стоит отметить, что он уже второй раз занимает эту должность. В 2008 году, после кончины Великого магистра фра Эндрю Берти он уже был местоблюстителем.



30 апреля фра Джакомо Далла Торре дель Темпьо принес присягу. После торжественной мессы, которую совершил заместитель государственного секретаря Ватикана архиепископ Джованни Беччу, над резиденцией был поднят флаг Великого магистра.