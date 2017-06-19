Corpus Christi 2017

18 июня во многих городах России по улицам прошли Евхаристические процессии, посвященные торжеству Тела и Крови Христа.

Предлагаем Вам несколько репортажей.

Москва

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Фотографии Ольги Хруль

Санкт-Петербург

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Фотографии Евгения Мартыновича

Иркутск

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Фотографии Елены Зверевой

Уссурийск и Арсеньев

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Фотографии В. Джигкаевой и с. Ареты

Видеорепортаж о процессии в С-Петербурге