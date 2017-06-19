Corpus Christi 2017
18 июня во многих городах России по улицам прошли Евхаристические процессии, посвященные торжеству Тела и Крови Христа.
Предлагаем Вам несколько репортажей.
Москва
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Фотографии Ольги Хруль
Санкт-Петербург
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Фотографии Евгения Мартыновича
Иркутск
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Фотографии Елены Зверевой
Уссурийск и Арсеньев
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Фотографии В. Джигкаевой и с. Ареты
Видеорепортаж о процессии в С-Петербурге