Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Кто в доме Хозяин? 

Рано или поздно у каждого верующего и воцерковленного человека начинается кризис в восприятии Церкви. Он может принимать микро и макро-формы – от желания предать мучительной смерти конкретных собратьев по приходу во главе со священником до разочарования в идее Церкви как таковой.

Будем честными: в силу наших очевидных грехов, несовершенств, комплексов и гордыни Церковь в ее реальных земных исторических формах давала и дает немало поводов для возникновения множества личных драм и разочарований. Речь не идет о здравом признании недостатков той или иной общины – напротив, признание несовершенств – это уже начало обращения. Речь идет о ситуациях, когда привычные средства как будто престают действовать. Слова кончаются или замирают на языке. Музыка больше не трогает сердце. Проповеди кажутся лицемерным повторением заученых формул. Человек впадает в бессильный гнев из-за невозможности изменить ситуацию, или в апатию, щедро сдобренную цинизмом. Очи разума и очи чувств больше не желают – а чаще не могут более видеть чудес и добра вокруг. И в какой-то момент человек вопрошает: а где же в этой Церкви Бог? Есть ли Он вообще здесь? Может, когда-то давно был, но потом сбежал? И если Господа, Которого ищу, нет здесь, то и меня ничто уже не держит.

Господь неизменно выказывает большее мужество, чем апостолы и ученики всех времен и народов. Нет, Он не сбежал. Выставление Пресвятых Даров – доказательство тому. Христос, позволяющий видеть Себя под видом хлеба, говорит: Я здесь. Я никуда не уйду. Поклонение Святым Дарам – молитва для обессиленых. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). Ничего не нужно говорить, ничего не нужно делать. Можно просто быть пред Его очами как в последнем прибежище.

Перед монстрацией склоняют колени все: сильные и малые мира сего, клирики и миряне. Иисус кроток, умещается в небольшой хостии, но, вознесенный над склоненными головами, показывает: это Я здесь священник, и Я единственный священник этой Церкви; «святый, непричастный злу, непорочный, …. Священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр.7:26, 8:2). Эта Церковь никогда не перестанет быть человечной, ибо здесь Я — Сын человеческий. Я здесь: «или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:49). И Я хозяин этого дома, даже если иногда в нем происходят вещи, Мне неугодные. Я здесь единственный подлинный Господин. Не даже самый святой папа, не самый достойный епископ, не самый хозяйственный настоятель, не ризничий с ключами и не чиновник с деньгами, не грех, не зло, не зависть, не насилие, не клевета, не отчаяние, не смерть. Я Господь дома сего — и Я «се, я с вами до скончания века» (Мф. 28:20).

Анастасия Паламарчук

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги крестный путь монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации