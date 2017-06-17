Кто в доме Хозяин?

Рано или поздно у каждого верующего и воцерковленного человека начинается кризис в восприятии Церкви. Он может принимать микро и макро-формы – от желания предать мучительной смерти конкретных собратьев по приходу во главе со священником до разочарования в идее Церкви как таковой.

Будем честными: в силу наших очевидных грехов, несовершенств, комплексов и гордыни Церковь в ее реальных земных исторических формах давала и дает немало поводов для возникновения множества личных драм и разочарований. Речь не идет о здравом признании недостатков той или иной общины – напротив, признание несовершенств – это уже начало обращения. Речь идет о ситуациях, когда привычные средства как будто престают действовать. Слова кончаются или замирают на языке. Музыка больше не трогает сердце. Проповеди кажутся лицемерным повторением заученых формул. Человек впадает в бессильный гнев из-за невозможности изменить ситуацию, или в апатию, щедро сдобренную цинизмом. Очи разума и очи чувств больше не желают – а чаще не могут более видеть чудес и добра вокруг. И в какой-то момент человек вопрошает: а где же в этой Церкви Бог? Есть ли Он вообще здесь? Может, когда-то давно был, но потом сбежал? И если Господа, Которого ищу, нет здесь, то и меня ничто уже не держит.

Господь неизменно выказывает большее мужество, чем апостолы и ученики всех времен и народов. Нет, Он не сбежал. Выставление Пресвятых Даров – доказательство тому. Христос, позволяющий видеть Себя под видом хлеба, говорит: Я здесь. Я никуда не уйду. Поклонение Святым Дарам – молитва для обессиленых. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). Ничего не нужно говорить, ничего не нужно делать. Можно просто быть пред Его очами как в последнем прибежище.

Перед монстрацией склоняют колени все: сильные и малые мира сего, клирики и миряне. Иисус кроток, умещается в небольшой хостии, но, вознесенный над склоненными головами, показывает: это Я здесь священник, и Я единственный священник этой Церкви; «святый, непричастный злу, непорочный, …. Священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр.7:26, 8:2). Эта Церковь никогда не перестанет быть человечной, ибо здесь Я — Сын человеческий. Я здесь: «или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:49). И Я хозяин этого дома, даже если иногда в нем происходят вещи, Мне неугодные. Я здесь единственный подлинный Господин. Не даже самый святой папа, не самый достойный епископ, не самый хозяйственный настоятель, не ризничий с ключами и не чиновник с деньгами, не грех, не зло, не зависть, не насилие, не клевета, не отчаяние, не смерть. Я Господь дома сего — и Я «се, я с вами до скончания века» (Мф. 28:20).

Анастасия Паламарчук