Францисканцы на ресторанной улице

Конвентуальные францисканцы развернули евангелизационную палатку на берегу Тибра в самом центре летней «ресторанной улицы» Рима.

Каждый день сотни туристов и жителей итальянской столицы отправляются на набережную Тибра, чтобы после жаркого дня, прогуляться в прохладе и перекусить в летних уличных ресторанчиках. Среди хлеба насущного расположен стенд с пищей духовной. Конвентуалы общаются с прохожими и собирают деньги на миссии.

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Проект завершится 3 сентября, но организаторы надеются, что общение с людьми продолжится и дальше, т.к. каждый желающий получает адрес церкви, где можно будет продолжить общение.

Фото с сайта Missionariofrancescano.org