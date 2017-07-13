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Кардинал предложил создать женскую коллегию

Епископ Стокгольмский кардинал Ларс Андерс Арборелиус предложил создать женскую коллегию, по примеру коллегии кардиналов.
«Роль женщин очень важна в общественной жизни, в экономике, но в церкви порой мы немного отстаем», — сказал шведский иерарх в интервью National Catholic Reporter. Кардинал упомянул, что Папа Иоанн Павел II часто искал совета у матери Терезы и Кьяры Лубич, основательницы движения Фоколаре.
«Возможно, это может принять более официальные формы», — предположил он, добавив: «У нас есть коллегия кардиналов, но у нас может быть и коллегия женщин, которые могли бы давать советы Папе».

Коллегия кардиналов — совещательный орган при Папе Римском, в который входят все кардиналы Католической Церкви.

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Редактор
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