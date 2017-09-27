Цифра против буквы

«- Увы! Увы! Малое берет верх над великим; один-единственный зуб осиливает целую толщу; нильская крыса убивает крокодила; меч-рыба убивает кита; книга убьет здание».

(Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери»)

Несколько дней назад на конференции, посвященной motu proprio Бенедикта XVI Summorum Pontificum кардинал Роберт Сара конснулся вопроса использования смартфонов для совершения Литургии Часов. Кардинал, известный своей принципиальностью в вопросах литургии, сказал следующее: «эти устройства не являются предметами, посвященными исключительно служению Богу; мы пользуемся ими для служения Богу и людям, но используем их как предметы светские». Кардинал отметил, что во врмя молитвы электронный устройства нужно выключать, а еще лучше – оставлять их дома. Только так, по его мнению, человек может сосредоточиться на Боге и слушать Его слово.

Кажется, впервые я готова от всего сердца согласиться с кардиналом Сара. Количество электронных устройств в современном мире стремительно возрастает, вытесняя другие носители информации, прежде всего печатную книгу. Архидиакон Клод Фролло, персонаж романа «Собор Парижской Богматери», опасался, что печатная книга убьет богословскую симфонию готического собора. Должны ли мы сегодня бояться, что смартфон убьет книгу, а что самое страшное – книгу литургическую?

Я очень люблю свой печатный бревиарий. Он был со мной в горе и в радости, путешествовал в разные города и страны, а между его страницами хранятся памятные для меня образки. Но даже держа в руках бревиарий «общественный», я знаю, что держу в руках совершенно особый предмет, «овеществленную молитву». Книга учила молитве многие поколения христиан, и осязание этого предмета – как неподъемных кодексов с изукрашеными страницами, так и потрепанных томиков на дешевой бумаге – давало возможность прикоснуться рукой к Слову. В конце концов, народ Божий Нового завета, равно как избранный народ Ветхого Завета – это «народ Книги».

В эпоху Средневековья далеко не каждый мог позволить себе книгу. Кажется, что и в современном мире молитва по книге становится особой ценностью. Не могу не согласиться с кардиналом Сара: держа в руках литургическую книгу, легче сосредоточиться на молитве. Тем более значимыми становятся моменты, когда мы в уединении или в общине можем выключить и отложить в сторону телефон и пережить это время с Богом. Но, положа руку на сердце, много ли таких моментов может позволить себе мирянин в большом городе? А священник, объезжающий на машине несколько приходов или навещающий больных? А апостольская сестра, которая работает в больнице или в школе? Конечно, Литургия Часов возникла как молитва монашеская, и долгое время была уделом духовенства или благочестивых представителей знати, которые имели достаточно времени. Миряне молились Розарием – и не менее успешно спасали души. Но сегодня все больше людей, ценящих многовековую традицию, хотят включаться в Литургию Часов как общую молитву Церкви, и ищут доступные средства для присоединения к этой молитве. Поэтому была издана однотомная (физически менее громоздкая) Литургия часов для мирян, по этой же причине создаются мобильные приложения сегодня.

Смартфон, планшет, ноутбук – всего лишь средства. Не знаю, что носит с собой на работу кардинал Сара, но я ношу увесистую сумку с конспектами, книгами и ноутбуком. Сама. Я хотела бы взять с собой еще дорогую мне книгу, но — тяжеловато. Не всегда удобно вынуть книгу и разложить разноцветные закладки в метро, в очереди к чиновнику, в вагоне поезда или в аэропорту. В России не всегда поблизости можно найти открытую католическую церковь и подарить себе роскошь молитвы в храме. Но мне кажется, что подарить себе отдохновение в молитве стóит в любом случае, даже если во время этой молитвы вы пользуетесь телефоном. Молиться лучше, чем не молиться. А молиться псалмами – вообще достойно и праведно.

Смартфон или планшет может спасти ситуацию, если в силу каких-то обстоятельств группе молящихся не хватило книг. Сознаюсь, однажды мне пришлось петь с телефона псалом на Мессе, потому что литургическая тетрадка исчезла с органа в неизвестном направлении. Конечно, у каждого явления есть оборотная сторона: электронное устройство может в последний момент разрядиться, зависнуть или отключиться от интернета. Поэтому в каком-то смысле единственная гарантия – знать все тексты наизусть. Шучу. Человеческая память бывает такой же нестабильной, как и связь с мобильной сетью.

Заместить электронными устройствами книги на литургии в храме было бы очевидным кощунством. Но и видеть в использовании книги самоцель было бы столь же неверным. Главное искусство – использовать каждую вещь в уместных обстоятельствах и условиях.

Роль книги в христианской жизни уникальна, как и роль готических соборов в становлении европейской культуры. Печатная книга не убила здание. Они сосуществуют, дополняя друг друга, говоря о Боге неповторимыми голосами. У нас есть все основания надеяться, что и электронные устройства не убьют книгу.

Анастасия Паламарчук