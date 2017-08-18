160-летие Слуги Божия Иоанна Цепляка

В Польше отметили 160-летие со дня рождения архиепископа Иоанна Цепляка, бывшего главы Могилевской архиепархии с центром в Санкт-Петербурге.

17 августа в церкви Святейшего Сердца Иисуса в Бендзине и базилике Матери Божией Ангелов в Домброе Гурничей молились о возобновлении беатификационного процесса архиепископа Иоанна Цепляка в 160-летнюю годовщину со дня его рождения. Будущий глава католиков России родился 17 августа 1857 года в деревне Домброва, спустя шесть дней он был крещен в приходской церкви в Бендзине.

В богослужении, совершенном в Бендзине, приняли участие родственники архиепископа и инициативная группа, ратующая за возобновление беатификационного процесса Слуги Божия Иоанна Цепляка.

Будущий архиепископ две трети своей жизни прожил в Санкт-Петербурге. С 1878 года он учился в Санкт-Петербургской Императорской римско-католической духовной академии. Был рукоположен во священника в 1881 году и стал преподавателем академии. В 1908 году был поставлен викарным епископом Могилёвской архиепархии с центром в Санкт-Петербурге. В периоды, когда Могилевская кафедра была вакантна (1914 — 1917 и 1919 -1923), он был ее администратором. В 1923 году был арестован и приговорен к расстрелу, который после протестов международной общественности заменили десятью годами лишения свободы. 9 апреля 1924 был освобожден и выслан в Польшу, откуда через месяц переехал в Рим.

В начале 1925 архиепископ Цепляк по приглашению американского епископата выехал в США. 14 декабря 1925 Папа Римский назначил его митрополитом Виленским, но приступить к исполнению обязанностей он уже не смог, так как скончался 17 февраля 1926 года. Похоронен в крипте кафедрального собора Вильнюса.

23 июня 1952 года в Риме, с согласия Папы Пия XII, начался беатификационный процесс архиепископа Иоанна Цепляка. Епархиальная стадия процесса была завершена, планировалось объявить дату причисления к лику блаженных, но в 1964 году все было приостановлено. Постулатор процесса о. Валериан Мейштович писал: «На эту тему можно делать различные предположения – все они будут сомнительными; каждое из них может кого-то обидеть или вызвать чей-то гнев. Лучше этим не заниматься».

Уже несколько лет инициативная группа из Сосновецкой епархии в Польше стремится к возобновлению беатификационного процесса своего земляка.

В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге прошла Международная научная конференция, посвященная архиепископу Иоанну Цепляку. Годом позже в Домброве Гурничей имя архиепископа-мученика было присвоено круговому перекрестку, ведущему к базилике Матери Божией Ангелов.

Фотографии Катажины Мачеевской и Петра Дудалы