Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

160-летие Слуги Божия Иоанна Цепляка

В Польше отметили 160-летие со дня рождения архиепископа Иоанна Цепляка, бывшего главы Могилевской архиепархии с центром в Санкт-Петербурге.

17 августа в церкви Святейшего Сердца Иисуса в Бендзине и базилике Матери Божией Ангелов в Домброе Гурничей молились о возобновлении беатификационного процесса архиепископа Иоанна Цепляка в 160-летнюю годовщину со дня его рождения. Будущий глава католиков России родился 17 августа 1857 года в деревне Домброва, спустя шесть дней он был крещен в приходской церкви в Бендзине.
В богослужении, совершенном в Бендзине, приняли участие родственники архиепископа и инициативная группа, ратующая за возобновление беатификационного процесса Слуги Божия Иоанна Цепляка.

ciepliak_rocznica_01

Будущий архиепископ две трети своей жизни прожил в Санкт-Петербурге. С 1878 года он учился в Санкт-Петербургской Императорской римско-католической духовной академии. Был рукоположен во священника в 1881 году и стал преподавателем академии.  В 1908 году был поставлен викарным епископом Могилёвской архиепархии с центром в Санкт-Петербурге. В периоды, когда Могилевская кафедра была вакантна (1914 — 1917 и 1919 -1923), он был ее администратором. В 1923 году был арестован и приговорен к расстрелу, который после протестов международной общественности заменили десятью годами лишения свободы. 9 апреля 1924 был освобожден и выслан в Польшу, откуда через месяц переехал в Рим.

ciepliak_rocznica_02

В начале 1925 архиепископ Цепляк по приглашению американского епископата выехал в США. 14 декабря 1925 Папа Римский назначил его митрополитом Виленским, но приступить к исполнению обязанностей он уже не смог, так как скончался 17 февраля 1926 года. Похоронен в крипте кафедрального собора Вильнюса.

ciepliak_rocznica_03

23 июня 1952 года в Риме, с согласия Папы Пия XII, начался беатификационный процесс архиепископа Иоанна Цепляка. Епархиальная стадия процесса была завершена, планировалось объявить дату причисления к лику блаженных, но в 1964 году все было приостановлено. Постулатор процесса о. Валериан Мейштович писал: «На эту тему можно делать различные предположения – все они будут сомнительными; каждое из них может кого-то обидеть или вызвать чей-то гнев. Лучше этим не заниматься».

ciepliak_rocznica_04

Уже несколько лет инициативная группа из Сосновецкой епархии в Польше стремится к возобновлению беатификационного процесса своего земляка.

В ноябре 2015 года в Санкт-Петербурге прошла Международная научная конференция, посвященная архиепископу Иоанну Цепляку. Годом позже в Домброве Гурничей имя архиепископа-мученика было присвоено круговому перекрестку, ведущему к базилике Матери Божией Ангелов. 

Фотографии Катажины Мачеевской и Петра Дудалы

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации