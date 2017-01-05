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Рождественская мистерия в разрушенной церкви

Театр-студия «Берег» представил петербуржцам Рождественскую мистерию в разрушенном лютеранском храме святой Анны (Анненкирхе). По словам режиссера театра Павла Снитко, на выбор места спектакля повлияла необычная атмосфера здания.

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«В основу музыкально-драматического спектакля «Рождественская мистерия» положена история рождения Христа, представленная в виде театрализованного праздника с плясками, песнопениями, шутками и народным обрядовым действием. В ней есть несколько частей: колядовщики с ряжеными и веселыми песнями, Рождественский вертеп, проходящий на звучании органной музыки Баха, контрастное светлому вертепу — царство Ирода и гибель его царства, проходящая на страшном органном произведении Мессиана, затем снова следует возвращение колядовщиков и поздравление с Рождеством и наступающим новым годом», — рассказал нашему корреспонденту Павел Снитко .

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Церковь святой Анны  — одна из старейших в С-Петербурге: первое деревянное здание было построено в 20-х годах XVIII века. В 1775 году она была перестроена в камне. Именно от слова «кирха» поучила свое название улица Кирочная, на которой расположена эта лютеранская церковь святой Анны. В советские годы храм был закрыт и переделан под кинотеатр, а затем ночной клуб. В декабре 2002 года здесь произошел пожар, полностью уничтоживший здание. Через некоторое время руины были переданы Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии.

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Средства, собранные во время Рождественского спектакля, пойдут на восстановление церкви святой Анны.

Подготовила Александра Бочарникова
Фотографии Любовь Буракова

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Редактор
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