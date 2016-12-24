Христос рождается, славьте Его!

Дорогие читатели портала Gaudete.ru,

От всей души поздравляем вас с праздником Рождества. Любые информационные поводы сегодня меркнут перед Новостью из Вифлеема – Младенце, рожденном в яслях.

А поскольку Gaudete.ru – информационный ресурс, то и просьбы к Богомладенцу у нас будут профессиональные.

Пусть Младенец Иисус неизменно учит всех нас отличать Истину от мишуры и лжи.

Пусть Он учит нас слушать Его глас, а не шум мира сего.

Пусть Дева Мария наставляет нас в том, как претворять Слово в жизнь

Пусть святой Иосиф подсказывает, когда лучше промолчать.

И пусть ангелы, возвестившие пастухам о рождении Мессии, научат нас нести слово Радости, Красоты и Милосердия.

Искренне ваши,

Редакция Gaudete.ru