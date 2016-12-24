Русская служба Радио Ватикана

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Христос рождается, славьте Его!

Дорогие читатели портала Gaudete.ru,
От всей души поздравляем вас с праздником Рождества. Любые информационные поводы сегодня меркнут перед Новостью из Вифлеема – Младенце, рожденном в яслях.
А поскольку Gaudete.ru – информационный ресурс, то и просьбы к Богомладенцу у нас будут профессиональные.
Пусть Младенец Иисус неизменно учит всех нас отличать Истину от мишуры и лжи.
Пусть Он учит нас слушать Его глас, а не шум мира сего.
Пусть Дева Мария наставляет нас в том, как претворять Слово в жизнь
Пусть святой Иосиф подсказывает, когда лучше промолчать.
И пусть ангелы, возвестившие пастухам о рождении Мессии, научат нас нести слово Радости, Красоты и Милосердия.

Искренне ваши,
Редакция Gaudete.ru

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
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В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

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