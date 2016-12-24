Христос рождается, славьте Его!
Дорогие читатели портала Gaudete.ru,
От всей души поздравляем вас с праздником Рождества. Любые информационные поводы сегодня меркнут перед Новостью из Вифлеема – Младенце, рожденном в яслях.
А поскольку Gaudete.ru – информационный ресурс, то и просьбы к Богомладенцу у нас будут профессиональные.
Пусть Младенец Иисус неизменно учит всех нас отличать Истину от мишуры и лжи.
Пусть Он учит нас слушать Его глас, а не шум мира сего.
Пусть Дева Мария наставляет нас в том, как претворять Слово в жизнь
Пусть святой Иосиф подсказывает, когда лучше промолчать.
И пусть ангелы, возвестившие пастухам о рождении Мессии, научат нас нести слово Радости, Красоты и Милосердия.
Искренне ваши,
Редакция Gaudete.ru