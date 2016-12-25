Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Свет Рождества. Фоторепортажи

Католики всего мира отметили Рождество Христво. Мы предлагаем Вам фотографии рождественских богослужений из различных городов России и сопредельных стран.

Санкт-Петербург
базилика святой Екатерины Александрийской

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Евгения Мартыновича

Иркутск
кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Елены Зверевой

Калининград
церковь святого Адальберта

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Константина Хабазни

Санкт-Петербург
церковь святого Иоанна Крестителя в Пушкине

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии предоставлены о. Иоанном Санчесом

Севастополь
приход святого Климента

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Олега Левандовского

Донецк
церковь святого Иосифа

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии предоставлены прихожанами

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Италия Крым Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги месса монашествующие музыка нунций паломничество пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации