Свет Рождества. Фоторепортажи
Католики всего мира отметили Рождество Христво. Мы предлагаем Вам фотографии рождественских богослужений из различных городов России и сопредельных стран.
Санкт-Петербург
базилика святой Екатерины Александрийской
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Фотографии Евгения Мартыновича
Иркутск
кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери
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Фотографии Елены Зверевой
Калининград
церковь святого Адальберта
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Фотографии Константина Хабазни
Санкт-Петербург
церковь святого Иоанна Крестителя в Пушкине
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Фотографии предоставлены о. Иоанном Санчесом
Севастополь
приход святого Климента
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Фотографии Олега Левандовского
Донецк
церковь святого Иосифа
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Фотографии предоставлены прихожанами