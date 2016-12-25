Свет Рождества. Фоторепортажи

Католики всего мира отметили Рождество Христво. Мы предлагаем Вам фотографии рождественских богослужений из различных городов России и сопредельных стран.

Санкт-Петербург

базилика святой Екатерины Александрийской

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Евгения Мартыновича

Иркутск

кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Елены Зверевой

Калининград

церковь святого Адальберта

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Константина Хабазни

Санкт-Петербург

церковь святого Иоанна Крестителя в Пушкине

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии предоставлены о. Иоанном Санчесом

Севастополь

приход святого Климента

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии Олега Левандовского

Донецк

церковь святого Иосифа

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Фотографии предоставлены прихожанами