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Великий пост в форме челленджа

Российские лютеране решили превратить Пост в увлекательную и полезную игру.

Евангелическо-Лютеранская Церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока, входящая в состав Евангелическо-Лютеранской церкви в России предлагает верующим пережить Великий пост в популярной в молодёжной среде игровой форме челленджа( от английского слова «вызов»).

Для этого в социальной сети В Контакте был запущен проект Christian Challenge. В рамках проекта, помимо ежедневных библейских цитат будут публиковаться задание, которое необходимо будет исполнить участникам этой акции. Так, например, задание на Пепельную среду звучит следующий образом: «После 21:00 не трогай телефон и посвяти час чтению и размышлению над Словом Божиим».
Пор условиям акции заранее список заданий не разглашается. Каждые 47 дней ожидания Пасхи участников челленджа ждет сюрприз. Участвовать в этом проекте может любой желающий.

Редактор
Редактор
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