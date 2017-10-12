Русская служба Радио Ватикана

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Cлабый, но здравый голос

Содружеством «Артос» впервые на русском языке издана книга Гилберта Честертона «Суеверие развода». Это сборник статей известного католического мыслителя, изданный более века назад. Об актуальности вопросов, поставленных в этой книге мы побеседовали с ее редактором Софией Анджапаридзе.

- Почему именно эту книгу было решено издать?
- Автор проекта и переводчик Адам Строк выбрал близкое и важное для себя произведение, но поскольку он не является носителем русского языка, ему пришлось позвать на помощь друзей, и образовался целый кружок увлеченных, которые в течение нескольких лет очень внимательно разбирали этот текст, стремясь в точности передать вложенный автором смысл на русском языке. Коллектив авторов с радостью встретил долгожданную публикацию, и рассчитывает в будущем предложить русскому читателю переводы и других неопубликованных в России произведений Гилберта Честертона.

- Актуальны ли ответы на проблему разводов, написанные в Великобритании столетие назад, для современной России?
- Времена, когда публиковались статьи, составившие впоследствии трактат «Суеверие развода», конечно сильно отличаются от наших. Битва за сохранение брачного союза проиграна, и в этом отношении, можно сказать, полемика Честертона устарела так, как устаревает рано или поздно любое пророчество. Позволю себе привести пример из книги: «многие сказали бы, что брак есть идеал, так же как некоторые сказали бы, что монашество есть идеал, в смысле – путь к совершенству. И конечно, мы могли бы сохранить супружеский идеал именно в такой форме. Например, показывать с благоговением на улице, на некоторых людей, как на святых, только потому, что они женаты. Вручать медаль за моногамные отношения или добавлять специальные буквенные обозначения к своему имени по аналогии с сокращениями «доктор» (Д-р) или «профессор» (Проф.). Скажем, Ж.Ж., что означало бы «Живет Со Своей Женой») или Е.Н.Р. («Ещё Не Разведен»).»

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Этот абзац довольно точно описывает современное положение вещей, однако напоминание о том, что возможность развода – не что иное, как суеверие, и любая связь необратима (о чем Честертон говорит и в других своих произведениях, в частности в эссе «Макбеты», посвященном не только шекспировской трагедии, но и, как это ни удивительно, супружеству), важно сегодня, как глоток свежей воды в засуху.

Безусловно необходимо, чтобы в изменившемся мире, в котором торжествуют страсти, фатализм, и самые неприглядные последствия свободы человеческой воли, звучал пусть слабый, но здравый и чистый голос человека, который во всех своих произведениях, по меткому замечанию С.С. Аверинцева, говорил только о том, «ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства». Вряд ли можно придумать более актуальную тему, чем эта. 

- Самая ли острая проблема — разводы?
- Понятия достоинства, чести и мужества, кажется, совершенно устарели, однако, Честертон напоминает нам что «именно особая свобода и достоинство человеческой души» отличают сынов Божиих от рабов. Для него очень существенно понятие латинское понятие virtus – то есть, одновременно и храбрость, и мужество, и добродетель. Настоящий солдат идет в бой не потому, что ненавидит врага перед собой, а потому что любит, свой дом, оставшийся за спиной, писал Честертон. Сам он по-настоящему любил дом вещей, которые невозможны, но существуют: “the things that cannot be and that are” из стихотворения «Дом Рождества», поэтому осмеливался идти против течения, исповедуя свои ценности, и пускался на заведомо проигрышную схватку. «Только рыцарство осталось ему, и достоинство гибнущей чести не дало ему забыть, что в руке у него — бесполезный, маленький меч.» Наша книжка сродни мечу, которым бился сказочный персонаж – Джек-Победитель великанов, чей образ Честертон неоднократно приводит в своих эссе. «Вот и все, что мы можем сделать, когда сражаемся с сильнейшим. Он убьет нас; мы нанесем ему незаживающую рану. Словно камушек, попавший под колеса поезда, мы сотрясем и поразим хоть на миг невиданную силу и бездумную невинность зла. А это немало.»

Редактор
Редактор
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