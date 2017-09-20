Архиеп. Тадеуш Кондрусевич об ассамблее епископов в Минске

В Минске с 27 сентября по 1 октября пройдет пленарная ассамблея Совета епископских конференций Европы (СЕКЕ). В столицу Беларуси прибудут католические епископы из 45 стран нашего континента. О предстоящем событии наш портал побеседовал с митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем.

- Владыка, почему Беларусь стала местом проведения Ассамблеи европейских епископских конференций?

- Место проведения следующего заседания определяется на предыдущем заседании СЕКЕ. В прошлом году оно состоялось в Монако. Я предложил кандидатуру Минска, представив при этом ситуацию Католической Церкви, отношения с другими религиями и конфессиями, особенно с Православной Церковью, и отношения с государством. Видимо я убедил епископов и они приняли такое решение. Не последнюю роль сыграло и то, что в 2006 г. я организовал подобную встречу в Санкт-Петербурге, а также был со-организатором католическо-православного форума в Минске в 2014 году.

- Какие вопросы будут обсуждаться на этом форуме?

- Пленарная ассамблея европейских епископов будет посвящена подготовке к следующему Синоду епископов на тему молодежи и о роли Церкви в Европе, как нашем общем доме в наше время.

- Какое значение для Беларуси и поместной Католической Церкви играет то, что именно эта страна стала местом столь важного мероприятия?

- Это прежде всего признание факта возрождения и динамического развития Католической Церкви, той роли, какую она играет в жизни белорусского общества. Это также внимание к Беларуси, где религия возрождается после 70 лет гонений и где существуют очень хорошие межрелигиозные и межконфессиональные отношения, а также динамически развиваются отношения с государством и обществом. Несомненно, проведение такого значимого события в Беларуси будет способствовать росту имиджа нашей Церкви и государства.

Фотография Евгения Мартыновича