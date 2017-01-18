Доминиканцы отдадут пустые монастыри беженцам

Генеральный магистр Ордена проповедников о. Бруно Кадоре заявил, что доминиканцы предоставят свои пустующие монастыри беженцам, пишет SIR

«Беженцы — это не кто-до «другой». С теми, кто переживает трудности у нас общая судьба», — сказал Генерал доминиканцев во время пресс-конференции, посвященной 800-лению Ордена.

По его словам, родные многих доминиканцев, стали беженцами, например, в Центральной Африке. В Ираке за последние 10 лет доминиканцы потеряли все свои монастыри и монахам стало негде жить.

«Это нормально, если мы предоставим нуждающимся наши пустые монастыри», — заявил генерал. Он привел пример доминиканского дома в Пизе в Италии, который планировали продать, но вместо этого отдали его организации, занимающейся беженцами.

«В каждой провинции нашего Ордена запланирована помощь беженцам и мигрантам», — добавил о. Бруно Кадоре.