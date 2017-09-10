Угости священника!

Несколько лет назад американские католики решили оживить древнюю традицию. Во второй понедельник сентября, когда урожай уже собран и можно подвести итоги уходящего сезона, когда-то давным давно в городах и весях средневековой Европы было принято благодарить за щедрость не только мать-природу, но и приходских священиков за их труд, молитву и поддержку. Согласно изысканиям американских знатоков католической традиции, это обычай связан с именем святого Хопсвальда Эльхаузского , язычника-германца, обратившегося в христианство. Поскольку св. Хопсвальд по профессии был пивоваром, то в знак благодарности он одарил крестившего его священника свежесваренным пивом собственного производства.

Разумеется, рассказ о св. Хопсвальде – выдумка. Но мы решили поддержать начинание американских католиков, в учредивших международный день «Угости священника пивом». Конечно, все мы благодарим Господа за дар священства в Великий четверг – торжество установления Евхаристии и таинства священства. Но все же динамика и напряженность Святого Триденствия, а также, что немаловажно, занятость священников в период Тридуума часто не дает нам времени выразить нашим священникам благодарность за их многочисленные добрые дела. Поэтому предлагаем присоединиться к международному дню «Угости священника пивом» и в неформальной обстановке сказать отцам спасибо. Пинта доброго пива — брутальный мужской подарок, ведь так важно подчеркнуть, что священник – отец приходской семьи, а для этого он должен быть сильным и решительным.

Впрочем, если священники в вашем приходе не любят пива, можно подарить им любой другой подарок – кофе (важная часть духовной жизни, особенно по утрам!), стейк (не хлебом единым!), фрукты (питание должно быть здоровым), гантели (чтобы праздник пива не отразился на фигуре), короче говоря, все, что будет полезным настоящему мужчине в повседневной церковной жизни. Тем или иным способом выразив ему благодарность за заботу и помощь. И конечно, не забывать молиться о своих пастырях.

В 2017 году Международный день «Угости священника пивом» отмечается 11 сентября. Присоединяйтесь!

PS Кстати, об истории католического пивоварения можно почитать здесь