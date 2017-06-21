Выпускник петербургской семинарии стал епископом

Выпускник петербургской семинарии отец Эдуард Кава OFMConv стал епископом во Львове.

21 июня во Львове митрополит Мечислав Мокшицкий рукоположил во епископы о. Эдуарда Каву OFMConv, которого Папа Франциск назначил викарным епископом Львовской архиепархии. Вместе со львовским митрополитом хиротонию совершили архиепископ Клаудио Гуджеротти, Апостольский нунций на Украине и епископ Харьковско-Запорожский Станислав Широкорадюк OFM.

Тридцатидевятилетний владыка Эдуард стал самым молодым католическим епископом в мире.

Эдуард Кава родился 17 апреля 1978 года в городе Мостиска Львовской области. По окончании школы вступил в Орден конвентуальных францисканцев. После принесения первых обетов в 1997 году, два года изучал философию в орденской семинарии в Кракове.

С 1999 по 2003 год обучался в Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге и жил в местном монастыре святого Антония Чудотворца конвентуальных францисканцев.

1 июня 2003 года митрополит Тадеуш Кондрусевич рукоположил его во священника в Успенском соборе Санкт-Петербурга. Отец Эдуард Кава нес свое служение на Украине, в частности в Борисполе, Кременчуге и Львове, был делегатом краковской провинции свв. Антония и Якуба Ордена конвентуальных францисканцев на Украине.

Владыка Эдуард Кава OFMConv стал первым епископом из выпускников Санкт-Петербургской семинарии, после ее восстановления в 1993 году.

В своем обращении в завершении мессы, основанном на молитве святого Франциска Ассизского, епископ Эдуард благодаря своих родителей и воспитателей особо упомянул петербургскую духовную семинарию, Российскую кустодию Ордена Конвентуальных францисканцев и о. Григория Цероха OFMConv.

Фотографии из архива Юрия Стасюка, с портала Credo, с трансляции телеканала EWTN