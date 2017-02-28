Русская служба Радио Ватикана

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«Размышлениям на каждый день» пять лет

Блогу, который знают во многих приходах нашей страны (и не только), 21 февраля исполнилось пять лет. Первый юбилей – это и первое подведение итогов, а потому поразмышлять о «Размышлениях» мы попросили основателя блога и нескольких его авторов.

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Священик Марек Ящковски, г. Сургут

- Отче, когда Вы впервые задумались о создании этого блога, какие цели изначально стояли перед вами и что удалось достигнуть за эти пять лет?
- Историю, как это началось, можете найти в блоге. Вот небольшой фрагмент:
«Да, Бог пользуется интернетом. Доказательством этому является наш блог «Размышления на каждый день». Несколько лет назад мой брат Яцек, священник в Польше, основал свой личный блог и начал в нем писать размышления, комментарии к Евангелию, к чтениям на каждый день. Я сначала удивлялся этой идее, но потом начал удивляться еще больше – сколько людей заходят на этот блог. Тогда возникла мысль – а если бы сделать такой блог на русском языке…?

Я знал, что сам не справлюсь. Во время одной из поездок в область я этой мыслью поделился с сестрами Служительницами Иисуса в Евхаристии. Первой, с большим энтузиазмом, откликнулась с. Полина. В технической реализации проекта помог нам Никита (всегда открытый для таких идей), который до сих пор занимается этим блогом. Очень быстро появились священники и сестры, которые начали писать размышления. Я им очень благодарен.

Я думал, что такой блог может оказаться нужным, что может, хоть кто-то будет читать. Но то, что потом произошло и что происходит сейчас, превзошло мои ожидания – столько просмотров, столько откликов, столько свидетельств, что это кому-то помогает… Это доказательство, что это не человеческая идея, но дар Бога, вдохновение Святого Духа. Ему слава за все!»

Цели тогда было две – проповедовать Божье Слово, помогать размышлять над Божьим словом. Я тогда не думал, какие будут успехи, сколько людей будут читать… Я просто хотел делиться Божьим словом.
Спустя пять лет я могу сказать – такого результата я точно не ожидал. Это для меня доказательство – Бог ведет это дело.

- Размышления пишите не только Вы, но и многие священники, монашествующие и семинаристы. Как вам удаётся находить авторов из разных уголков нашей страны и не только?
- Это очередной вопрос, на который я не знаю, как ответить. Я не ожидал, что столько людей захотят участвовать в этом деле. Без сомнений в этом проекте большую роль играют активные сестры, которые приглашают разных авторов и предлагают им попробовать написать размышление. Порой мне кажется, что это дело идет лишь рядом со мной, и что я уже не до конца контролирую его. И это радует, потому что показывает, сколько людей действует и заботится о блоге.

Я с самого начала хотел, чтобы это не было только мое дело, мой личный блог. Целью было дать импульс (который и ко мне пришел неизвестно откуда), а потом дело пошло так быстро, что я за ним уже не успеваю.
И слава Богу.

- Об этом блоге многие знают и за пределами России. Вы планируете расширять зону влияния (создать английскую версию, например)? И каким вы видите ваше дело через много лет?
- Я ничего не планировал и ничего не планирую, так как это не коммерция, а живой организм – Божье Слово. Как Бог скажет, так и будем делать. Я пока не думаю, чтобы делать блог с возможностью перехода на другие языки, ведь на других языках такого материала много, а вот на русском, к сожалению, мало. Поэтому думаю, что пусть это лучше остается только на русском языке. Но если Бог захочет другое, то «fiat voluntas Tua»!

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Священник Томаш Тшебуня, г.Уфа
Я впервые написал размышление в блог три или четыре года назад, так как попросили заменить другого человека, а сейчас пишу каждую пятницу. Что это для меня значит? Считаю, что так я занимаюсь тем, к чему призван – проповедовать, просто это имеет другую форму выражения.
Миряне (некоторые из них) говорят, что читают размышления, и им это помогает. Значит смысл в этом деле есть!

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Антон Дёмшин, семинарист
Я начал писать в блоге около полутора лет назад по просьбе сестры Лины. Тогда была необходимость заменить одного из священников и написать размышление.
Отношусь к этому делу ответственно и смотрю на него, как на вызов и задание. Считаю, что это неплохая подготовка к будущим проповедям.
Стоит отметить, что для мирян это очень важно, так как они имеют ежедневный контакт со Словом Божьим.

Подготовила Юлия Лир

Юлия Лир
Юлия Лир
Прихожанка храма святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге. Историк-медиевист. Увлекается историей Средневековья (Италия, Испания), философией, историей религий.

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