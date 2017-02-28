«Размышлениям на каждый день» пять лет

Блогу, который знают во многих приходах нашей страны (и не только), 21 февраля исполнилось пять лет. Первый юбилей – это и первое подведение итогов, а потому поразмышлять о «Размышлениях» мы попросили основателя блога и нескольких его авторов.

Священик Марек Ящковски, г. Сургут

- Отче, когда Вы впервые задумались о создании этого блога, какие цели изначально стояли перед вами и что удалось достигнуть за эти пять лет?

- Историю, как это началось, можете найти в блоге. Вот небольшой фрагмент:

«Да, Бог пользуется интернетом. Доказательством этому является наш блог «Размышления на каждый день». Несколько лет назад мой брат Яцек, священник в Польше, основал свой личный блог и начал в нем писать размышления, комментарии к Евангелию, к чтениям на каждый день. Я сначала удивлялся этой идее, но потом начал удивляться еще больше – сколько людей заходят на этот блог. Тогда возникла мысль – а если бы сделать такой блог на русском языке…?

Я знал, что сам не справлюсь. Во время одной из поездок в область я этой мыслью поделился с сестрами Служительницами Иисуса в Евхаристии. Первой, с большим энтузиазмом, откликнулась с. Полина. В технической реализации проекта помог нам Никита (всегда открытый для таких идей), который до сих пор занимается этим блогом. Очень быстро появились священники и сестры, которые начали писать размышления. Я им очень благодарен.

Я думал, что такой блог может оказаться нужным, что может, хоть кто-то будет читать. Но то, что потом произошло и что происходит сейчас, превзошло мои ожидания – столько просмотров, столько откликов, столько свидетельств, что это кому-то помогает… Это доказательство, что это не человеческая идея, но дар Бога, вдохновение Святого Духа. Ему слава за все!»

Цели тогда было две – проповедовать Божье Слово, помогать размышлять над Божьим словом. Я тогда не думал, какие будут успехи, сколько людей будут читать… Я просто хотел делиться Божьим словом.

Спустя пять лет я могу сказать – такого результата я точно не ожидал. Это для меня доказательство – Бог ведет это дело.

- Размышления пишите не только Вы, но и многие священники, монашествующие и семинаристы. Как вам удаётся находить авторов из разных уголков нашей страны и не только?

- Это очередной вопрос, на который я не знаю, как ответить. Я не ожидал, что столько людей захотят участвовать в этом деле. Без сомнений в этом проекте большую роль играют активные сестры, которые приглашают разных авторов и предлагают им попробовать написать размышление. Порой мне кажется, что это дело идет лишь рядом со мной, и что я уже не до конца контролирую его. И это радует, потому что показывает, сколько людей действует и заботится о блоге.

Я с самого начала хотел, чтобы это не было только мое дело, мой личный блог. Целью было дать импульс (который и ко мне пришел неизвестно откуда), а потом дело пошло так быстро, что я за ним уже не успеваю.

И слава Богу.

- Об этом блоге многие знают и за пределами России. Вы планируете расширять зону влияния (создать английскую версию, например)? И каким вы видите ваше дело через много лет?

- Я ничего не планировал и ничего не планирую, так как это не коммерция, а живой организм – Божье Слово. Как Бог скажет, так и будем делать. Я пока не думаю, чтобы делать блог с возможностью перехода на другие языки, ведь на других языках такого материала много, а вот на русском, к сожалению, мало. Поэтому думаю, что пусть это лучше остается только на русском языке. Но если Бог захочет другое, то «fiat voluntas Tua»!

Священник Томаш Тшебуня, г.Уфа

Я впервые написал размышление в блог три или четыре года назад, так как попросили заменить другого человека, а сейчас пишу каждую пятницу. Что это для меня значит? Считаю, что так я занимаюсь тем, к чему призван – проповедовать, просто это имеет другую форму выражения.

Миряне (некоторые из них) говорят, что читают размышления, и им это помогает. Значит смысл в этом деле есть!

Антон Дёмшин, семинарист

Я начал писать в блоге около полутора лет назад по просьбе сестры Лины. Тогда была необходимость заменить одного из священников и написать размышление.

Отношусь к этому делу ответственно и смотрю на него, как на вызов и задание. Считаю, что это неплохая подготовка к будущим проповедям.

Стоит отметить, что для мирян это очень важно, так как они имеют ежедневный контакт со Словом Божьим.

Подготовила Юлия Лир