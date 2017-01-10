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Процессия «Черного назарянина» в Маниле

Около полутора миллионов верующих приняли участие в минувший понедельник в процессии «Черного назарянина», прошедшей улицами Манилы, пишет Herald Malasia.
Процессию с деревянной статуей Христа, несущего крест, начала месса, которую возглавил кардинал Луис Антонио Тагле, архиепископ Манильский.

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Чудотворную фигуру «Черного назарянина» в 1607 году привез на Филиппины из Мексики испанский миссионер. Согласно традиции, корабль на котором он приплыли полностью сгорел, уцелела лишь статуя Христа, которая полностью закоптилась. отсюда и народное название фигуры.

RELIGION-PHILIPPINES/BLACK NAZARENE
Процессия начинается ранним утром в Парке Хосе Рисаля, расстояние по которому проносят статую в базилику св. Иоанна Крестителя, составляет неполных семь километров, но что бы преодолеть его верующие, идущие за «Черным назарянином» босиком, тратят продолжительное время. Вчерашняя процессия заняла 22 часа. Все в течение дня к процессии на разное время присоединялось около 15 миллионов человек.

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Редактор
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