Что ищут итальянские паломники в России?

В Россию приехалo 470 паломников из итальянского города Бергамо. Ольга Хруль побеседовала с главой этой группы — епископом Бергамским Франческо Бески.

- Владыка, как пришла идея этой поездки? Можно ли уже говорить о ее плодах?

- Идея этого паломничества связана с местом и ролью России, которое она занимает в мире, особенно с духовной точки зрения. Мы хотим познакомится с Русской Православной Церквью, увидеть ее духовное возрождение. Мы приехали сюда и для того, чтобы встретиться с католической общиной России и засвидетельствовать наше единство с ней. Мы хотим почтить гонимых верующих Советского Союза. Мы также попробуем окунуться в восточную духовность и молиться за единство Церкви и за братскую любовь между нами. Вот основные причины этого особого паломничества, в котором принимает участие достаточно большое количество людей. Мы уже посетили Санкт-Петербург. Это своеобразные ворота в Россию. Именно так мы и воспринимали наш визит туда. О плодах же говорить еще рано. Но мы конечно будем их пожинать рано или поздно.

- Среди мест, которые вы посетите в Москве — Бутовский полигон, место массовых казней и захоронений. Почему отправитесь именно туда?

- Для нас посещение Бутово очень важно. С одной стороны, оно нам напоминает о преследованиях, которыми подвергались христиане в этой стране. С другой — это место призывает обновить в наших домах, в наших приходах силу этого свидетельства. В Италии нет преследований за веру, так же как нет их в сегодняшней России. Но все мы призваны к сильному свидетельству нашей веры.

- В Россию всегда приезжали инстранцы, которые становились частью нашей страны, нашей истории: такие как доктор Гааз, дон Бернардо Антонини. Как вы думаете, что тянет их сюда?

- Мне кажется, что миссионерское влечение свойственно каждому христианину и Церкви в целом, а особенным образом Католической Церкви. Конечно миссионерство — это не завоевание, это прежде всего служение, это провозглашение Евангелия. Это требует часто мужества и великодушия. Я думаю, что эти личности, о которых Вы упомянули приехали сюда в Россию, чтобы продолжать миссию Христа.

Фотографии Ольги Хруль

Перевод Ирины Волковой