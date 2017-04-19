Русская служба Радио Ватикана

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Пасха, пиво, юбилей

Бенедикт XVI отпраздновал 90-летний юбилей в кругу семьи и друзей, потягивая баварское пиво, пишет Catholic Herald.
Среди гостей, посетивший Папу на покое, был его родной брат о. Георг Ратцингер и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.  В подарок своему земляку баварцы привези фирменное пиво и корзинку соленых кренделей, т.н. брецелей.

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«Большое спасибо за то, что вы принесли Баварию сюда», — сказал Папа на покое. — То что Бавария открыта миру, жива, счастлива, потому что она укоренена в вере».
Юбилей Бенедикта XVI выпал на Пасху, поэтому празднование этого Дня рождения Папа на покое перенес на пасхальный понедельник.

Редактор
Редактор
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