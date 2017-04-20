о.Штефан Липке: «Нельзя это так оставить»

В ночь на 19 апреля в селе Белосток Томской области сгорел дотла уникальный деревянный храм святого Антония Падуанского. О том, что произошло и о будущем этого прихода мы побеседовали с о. Штефаном Липке SJ, настоятелем церкви в Томске, священники из которой окормляют белостоцких католиков.

- Отче, что произошло с храмом? Почему возник пожар, если ли уже какие-то версии?

- Причины возгорания на данный момент не известны. Есть две версии. Первая — неисправности электропроводки. На мой взгляд, она маловероятна. В связи с тем, что после пасхальной литургии рубильник был выключен и храм был полностью обесточен. Но так как линия электропередачи подходит к самом храму, полностью исключать такую возможность нельзя.

Вторая версия – это поджог. Правда, даже местные «хулиганы» с уважением относились к храму. Возможно, что его подожгли с целью скрыть следы кражи. В церкви хранился образ, написанный в XVIII веке и большое старинное бронзовое распятие на алтаре. Наши люди сейчас обыскивают пепелище ища этот бронзовый крест. Он не мог исчезнуть бесследно, даже если и расплавился.



- Отче, какое значение этот храм имел для католиков Сибири?

- Значение его было огромное. В Сибири, до позавчерашнего дня, было лишь два деревянных старинных храма: один в Иркутской области, другой у нас. Эта церковь была построена польскими переселенцами в начале ХХ века и освящена в 1910 году. В 1938 году в селе произошла трагедия, практически полностью все мужское население Белостока было расстреляно. Церковь была закрыта и превращена в зернохранилище, а затем переоборудована под клуб. В конце 80-х годов прошлого века был построен новый клуб и здание церкви хотели снести. На счастье, этого не произошло и церковь отдали верующим. В 1998 году, после реконструкции, храм был повторно освящен. Стоит отметить, что местное население не особо активно ходило в храм, в основном это были бабушки и дети. Но, тем не менее, для жителей села церковь была некоей опорой, что ли.



Храм имел важное значение для томской полонии, как исторический памятник. Кроме этого многие католики среднего возраста, молодёжь 90-х годов, очень трепетно относилась к нему, так как в свое время они много помогали в его восстановлении. И нынешняя молодежь также часто приезжает в Белосток, чтобы помочь местным католикам, в частности детям, которые живут в очень стесненных обстоятельствах. Для томских католиков этот храм имел большое духовное значение.

- Отче, понятно, что прошло слишком мало времени, чтобы говорить что-то определенное, но есть ли какие-то планы по восстановлению храма? Тем более, как Вы сказали, прихожан было немного.

- Мы еще не приняли однозначного решения. Тем более, что епископ Иосиф Верт сейчас в отъезде, и мы не можем с ним этот вопрос обсудить.



Ясно одно, что оставить все так как есть нельзя. Храм был достаточно большим, больше, чем Томске. Может имеет смысл оставить сохранившийся фундамент, как памятник, а построить церковь размером поменьше. Но это лишь одна из идей, а не окончательное решение.

Этот храм имел большое значение не только для поляков в Сибири, но и для Польши. Поэтому оставить пепелище нельзя. Что-то необходимо будет делать. Нельзя это так оставить!

Фотографии Агнешки Каневской, Игоря Чезганова, о. Алексея Баранникова

Беседовал Михаил Фатеев