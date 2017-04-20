Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

о.Штефан Липке: «Нельзя это так оставить»

В ночь на 19 апреля в селе Белосток Томской области сгорел дотла уникальный деревянный храм святого Антония Падуанского. О том, что произошло и о будущем этого прихода мы побеседовали с о. Штефаном Липке SJ, настоятелем церкви в Томске, священники из которой окормляют белостоцких католиков.

belostok_05

- Отче, что произошло с храмом? Почему возник пожар, если ли уже какие-то версии? 
- Причины возгорания на данный момент не известны. Есть две версии. Первая — неисправности электропроводки. На мой взгляд, она маловероятна. В связи с тем, что после пасхальной литургии рубильник был выключен и храм был полностью обесточен. Но так как линия электропередачи подходит к самом храму, полностью исключать такую возможность нельзя.
Вторая версия – это поджог. Правда, даже местные «хулиганы» с уважением относились к храму. Возможно, что его подожгли с целью скрыть следы кражи. В церкви хранился образ, написанный в XVIII веке и большое старинное бронзовое распятие на алтаре. Наши люди сейчас обыскивают пепелище ища этот бронзовый крест. Он не мог исчезнуть бесследно, даже если и расплавился.

belostok_06
- Отче, какое значение этот храм имел для католиков Сибири?
- Значение его было огромное. В Сибири, до позавчерашнего дня, было лишь два деревянных старинных храма: один в Иркутской области, другой у нас. Эта церковь была построена польскими переселенцами в начале ХХ века и освящена в 1910 году. В 1938 году в селе произошла трагедия, практически полностью все мужское население Белостока было расстреляно. Церковь была закрыта и превращена в зернохранилище, а затем переоборудована под клуб. В конце 80-х годов прошлого века был построен новый клуб и здание церкви хотели снести. На счастье, этого не произошло и церковь отдали верующим. В 1998 году, после реконструкции, храм был повторно освящен. Стоит отметить, что местное население не особо активно ходило в храм, в основном это были бабушки и дети. Но, тем не менее, для жителей села церковь была некоей опорой, что ли.

belostok_07
Храм имел важное значение для томской полонии, как исторический памятник. Кроме этого многие католики среднего возраста, молодёжь 90-х годов, очень трепетно относилась к нему, так как в свое время они много помогали в его восстановлении. И нынешняя молодежь также часто приезжает в Белосток, чтобы помочь местным католикам, в частности детям, которые живут в очень стесненных обстоятельствах. Для томских католиков этот храм имел большое духовное значение.

- Отче, понятно, что прошло слишком мало времени, чтобы говорить что-то определенное, но есть ли какие-то планы по восстановлению храма? Тем более, как Вы сказали, прихожан было немного.
- Мы еще не приняли однозначного решения. Тем более, что епископ Иосиф Верт сейчас в отъезде, и мы не можем с ним этот вопрос обсудить.

pepelisjche
Ясно одно, что оставить все так как есть нельзя. Храм был достаточно большим, больше, чем Томске. Может имеет смысл оставить сохранившийся фундамент, как памятник, а построить церковь размером поменьше. Но это лишь одна из идей, а не окончательное решение.
Этот храм имел большое значение не только для поляков в Сибири, но и для Польши. Поэтому оставить пепелище нельзя. Что-то необходимо будет делать. Нельзя это так оставить!

Фотографии Агнешки Каневской, Игоря Чезганова, о. Алексея Баранникова
Беседовал Михаил Фатеев

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги крестный путь монашествующие музыка нунций паломничество пасха проповеди святые семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации