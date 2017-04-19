Русская служба Радио Ватикана

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Сгорела уникальная церковь в Сибири

В ночь с 18 на 19 апреля сгорела церковь святого Антония Падуанского в селе Белосток Томской области.

Как рассказала нашему порталу Агнешка Каневска, прихожанка церкви в Томске, храм святого Антония сгорел дотла. Пожарная бригада, прибывшая на место спустя несколько минут после начала пожара, боролась с огнем более двух часов. Дольше всего продержалась колокольня. Но, не смотря на усилия спасти храм не удалось. Ссылаясь на пожарных Ангешка говорит, что возгорание произошло от электрического щитка.

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«Это трагедия. Для прихожан, для священников и для молодежи, которая там была на Пасху», — говорит Агнешка. — Белосток это особое место. Огромная потеря для верующих и сибирско-польской истории. Ведь этот храм строили деды бабушек, которые ещё  живы, которые помнят истории как, например, «дед делал окна, все красили и строили»».

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«Это единственный деревянный католический храм, сохранившийся в Западной Сибири. До настоящего момента таких деревянных католических храмов было всего лишь два в России», — рассказал Василий Ханевич, историк и уроженец села Белосток.

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Деревянная церковь святого Антония Падуанского в селе Белосток была построена в 1910 году переселенцами с западной части Российской империи. Ими же было основано и само поселение, получившее название в честь города откуда были родом первые переселенцы.  В 1927 году церковь была закрыта и переделано по зернохранилище, а затем клуб. В 1990 церковь святого Антония вернули верующим. После длительной реконструкции епископ Иосиф Верт повторно освятил храм 13 июня 1998 года, в день памяти св. Антония Падуанского. Церковь обслуживают священники из Томска.

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Последние фотографии этого храма были опубликованы нами среди репортажей о Навечерии Пасхи.

Фотографии Агнешки Каневской и о.Алексея Баранникова

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