Сгорела уникальная церковь в Сибири

В ночь с 18 на 19 апреля сгорела церковь святого Антония Падуанского в селе Белосток Томской области.

Как рассказала нашему порталу Агнешка Каневска, прихожанка церкви в Томске, храм святого Антония сгорел дотла. Пожарная бригада, прибывшая на место спустя несколько минут после начала пожара, боролась с огнем более двух часов. Дольше всего продержалась колокольня. Но, не смотря на усилия спасти храм не удалось. Ссылаясь на пожарных Ангешка говорит, что возгорание произошло от электрического щитка.

«Это трагедия. Для прихожан, для священников и для молодежи, которая там была на Пасху», — говорит Агнешка. — Белосток это особое место. Огромная потеря для верующих и сибирско-польской истории. Ведь этот храм строили деды бабушек, которые ещё живы, которые помнят истории как, например, «дед делал окна, все красили и строили»».

«Это единственный деревянный католический храм, сохранившийся в Западной Сибири. До настоящего момента таких деревянных католических храмов было всего лишь два в России», — рассказал Василий Ханевич, историк и уроженец села Белосток.

Деревянная церковь святого Антония Падуанского в селе Белосток была построена в 1910 году переселенцами с западной части Российской империи. Ими же было основано и само поселение, получившее название в честь города откуда были родом первые переселенцы. В 1927 году церковь была закрыта и переделано по зернохранилище, а затем клуб. В 1990 церковь святого Антония вернули верующим. После длительной реконструкции епископ Иосиф Верт повторно освятил храм 13 июня 1998 года, в день памяти св. Антония Падуанского. Церковь обслуживают священники из Томска.

Последние фотографии этого храма были опубликованы нами среди репортажей о Навечерии Пасхи.

Фотографии Агнешки Каневской и о.Алексея Баранникова