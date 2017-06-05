Сгоревший храм в Белостоке восстановят

Католический приход в Томске начал международную акцию «Сибирский Белосток — воскресение». Ее цель сбор средств на восстановление сгоревшего храма в деревне Белосток Томской области.

Деревянная церковь святого Антония Падуанского была построена в 1908 году польскими поселенцами. В ночь с 18 на 19 апреля здание сгорело дотла. Причины возникновения пожара, как рассказал в интервью нашему порталу о. Штефан Липке, точно не известны. Возможны два варианта: неисправность электропроводки или умышленный поджог для сокрытия следов кражи.

«Общественность Белостока и томская католическая община, под опекой которой находится деревня, начинает сбор средств на восстановление молельного дома, а, прежде всего, на символическое открытие места, связанного более 100 лет с Польшей». – подчеркнул о. Войчех Жёлэк SJ, настоятель католической общины Томска.

Для сбора средств на восстановление уникальной деревянной церкви томские католики сделали черырехязычный сайт «Сибирский Белосток — воскресение», а также создали профили в основных социальных сетях. На сайте размещена не только вся необходимая информация о способах перевода денег, но и история храма, фотогалерея и новости проекта.

Фотографии с сайта «Сибирский Белосток — воскресение»