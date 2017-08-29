Новое католическое кладбище в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылось новое городское Белоостровское кладбище, расположенное недалеко от поселка Песочное. Администрация города выделила на нем вероисповедальные участки для т.н. «традиционных конфессий», в том числе и для католиков.

Так называемый «католический участок» рассчитан на 350 мест, с возможностью расширения. В будущем планируется что здесь, силами католических приходов города, будет установлен памятный крест.

«На данный момент ведем переговоры со Специализированной службой Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела и занимаемся организационными вопросами», — сказал нашему порталу о. Стефан Катинель, декан Северо-Западного региона архиепархии Божией Матери в Москве.

Как пояснил нашему изданию начальник Отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Георгиевич Иванов, «на сегодняшний день речь идет о том, чтобы уточнить и конкретизировать процесс захоронения на вероисповедальных участках с учетом мнения религиозных организаций».

«Если кто-то хочет, что бы его близкие были похоронены именно на католическом участке, то необходимо известить об этом Ритуальное Агентство, а также сообщить настоятелю своего прихода», — сказал о. Стефан Катинель.

Ко Дню поминовения усопшим (2 ноября) планируется установить крест на католическом участке Белоостровского кладбища.

Фотографии Евгения Мартыновича и о. Христофора Пожарского