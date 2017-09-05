В Чехии сварят пиво для Папы

5 сентября епископ Чешско-Будеёвицкий Властимил Крочил благословил варку партии пива, которую в декабре преподнесут Папе Франциску, пишет сайт Novinky.cz Партия пенного напитка, изготовленного на пивзаводе Budweiser Budvar будут разлита в 122 литровые бутылки.

«Мы продолжаем 700-летнюю традицию пивоварения в Будеёвице. Budweiser Budvar существует здесь уже 122 года, поэтому мы подарим Папе символическое число бутылок пива. Это произойдет на общей аудиенции 13 декабря. Куда вместе со мной отправятся представители пивоварни и власти города», — сказал епископ.

Процесс изготовления пива займет три месяца. Всего во время этой варки будет произведено около 600 гектолитров пенного напитка. По словам руководителя предприятия, остальное пиво будет продаваться в фирменных магазине и ресторане при пивоварне. «Сегодняшнее благословение новой варки пива включает в себя и благословения работников, которые его производят», — пояснил епископ Властимил Крочил.