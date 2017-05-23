Русская служба Радио Ватикана

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Католическая делегация из Бари встретилась с Патриархом

22 мая в зале заседаний Храма Христа Спасителя состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Бари-Битонто Франческо Какуччи и членами делегации, привезшей в Россию частицу мощей святого Николая Мирликийского, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

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В состав католической делегации, помимо архиепископа вошли Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре, настоятель базилики святителя Николая в Бари о. Чиро Капотосто ОР, сотрудники Папского совета по содействию христианскому единству монсеньор Андреа Пальмьери и о. Иакинф Дестивель ОР и другие.

Приветствуя Патриарха архиепископ Франческо Какуччи отметил, что мощи святителя Николая Чудотворца «принадлежат не только городу Бари, но являются наследием всего христианского мира. Практически каждый день к нам поступают просьбы о том, чтобы мы поделились мощами святого Николая, и то, что случилось, очевидно являет привилегированный статус наших отношений и к Русской Православной Церкви, и лично к Вам, Ваше Святейшество», — заявил архиепископ Бари.

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Говоря сотрудничестве Русской Православной Церкви с Католической Церковью в Италии, Патриарх отметил, что пастырское попечение о российских соотечественниках, проживающих на Апеннинах, осуществляется в более чем шестидесяти приходах Московского Патриархата, и выразил надежду на развитие их отношений с соответствующими институциями Католической Церкви.

В завершении встречи Патриарх Кирилл попросил архиепископа Франческо Какуччи передать Папе Франциску старинную икону святителя Николая Чудотворца и памятные медали, а также наградил членов католической делегации орденами и грамотами.

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Напомним, что 21 мая в Россию прибыли мощи святого Николая Мирликийского. До 12 июля реликвии будут выставлены для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя в Москве. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. За два первых дня реликвиям поклонились без малого 20 тысяч человек. Вместе с тем, только в столице России частицы мощей святого Николая хранятся, по меньшей мере, в 25 церквях. 

Мощи святого хранятся в базилике Николая Чудотворца в итальянском городе Бари. Пастырскую опеку в этом храме осуществляют монахи-доминиканцы. В Россию привезли лишь девятое левое ребро святого, которое специально достали из раки. Ковчег для частицы мощей, которую привезли в Россию, сделан по заказу РПЦ, но ключ от замка хранится у католиков. 

Фотографии: С. Власов (Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси) и Ольга Хруль

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