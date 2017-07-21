Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

В Африке католики спасают мусульман от гибели

Две тысячи мусульман нашли убежище в кафедральном соборе святого Петра Клавера в городе Бангасу Центральноафриканской республики, пишет Catholicherald .

Уже почти пять лет в ЦАР продолжается вооруженный конфликт между мусульманскими боевиками из организации «Селека» и боевиками из организации «Антибалака», объединяющей приверженцев местных культов и христиан.

obispos_bangassou4
В середине мая произошло обострение конфликта. Под натиском Антибалаки мирное население Бангасу, исповедующее ислам, было вынуждено укрыться в мечети. Боевики окружили здание и убили имама. На защиту гонимых приехал местный католический епископ Хуан Хосе Агирре, став своеобразным живым щитом. После прихода миротворческих войск ООН, беженцы были эвакуированы в кафедральный собор Бангасу, здание местной семинарии и дом епископа.

obispos_bangassou3
Только с мая этого года в результате противостояния погибло более 300 человек и 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. По словам беженцев они до сих пор не могут покинуть убежище, так как им угрожает смерть от рук членов движения Антибалака, преследующего мусульман.

obispos_bangassou
Ординарий епархии в Бангасу испанец Хуан Хосе Агирре из Конгрегации миссионеров комбониан. Десять дней назад Папа Франциск назначил в эту епархию вспомогательного епископа испанца Хесуса Руис Молину. Епископ-номинант тоже принадлежит к общине комбониан.

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации