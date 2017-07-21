В Африке католики спасают мусульман от гибели

Две тысячи мусульман нашли убежище в кафедральном соборе святого Петра Клавера в городе Бангасу Центральноафриканской республики, пишет Catholicherald .

Уже почти пять лет в ЦАР продолжается вооруженный конфликт между мусульманскими боевиками из организации «Селека» и боевиками из организации «Антибалака», объединяющей приверженцев местных культов и христиан.



В середине мая произошло обострение конфликта. Под натиском Антибалаки мирное население Бангасу, исповедующее ислам, было вынуждено укрыться в мечети. Боевики окружили здание и убили имама. На защиту гонимых приехал местный католический епископ Хуан Хосе Агирре, став своеобразным живым щитом. После прихода миротворческих войск ООН, беженцы были эвакуированы в кафедральный собор Бангасу, здание местной семинарии и дом епископа.



Только с мая этого года в результате противостояния погибло более 300 человек и 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. По словам беженцев они до сих пор не могут покинуть убежище, так как им угрожает смерть от рук членов движения Антибалака, преследующего мусульман.



Ординарий епархии в Бангасу испанец Хуан Хосе Агирре из Конгрегации миссионеров комбониан. Десять дней назад Папа Франциск назначил в эту епархию вспомогательного епископа испанца Хесуса Руис Молину. Епископ-номинант тоже принадлежит к общине комбониан.