Королевы вечеринок отправляются в монастырь

На британском телеканале Channel 5 вскоре покажут необычное реалити-шоу под названием «Bad Habits, Holy Orders». По задумке его авторов, четырем девушкам – «королевам вечеринок» — было предложено совершить «духовное путешествие». Но то, где именно это путешествие будет проходить, оставалось для участниц секретом. Каково же было их изумление, когда студийный микроавтобус остановился… у дверей монастыря!

Конгрегация Дочерей Божиего Милосердия согласилась участвовать в телепроекте и на несколько недель принять тусовщиц в своем доме в Суоффеме, графство Норфолк. Сестра Френсис Ридлер пояснила, что целью участия общины в проекте было донести до людей «честную картину» посвященной Богу жизни. По словам сестры Френсис, это очень важно, поскольку среди обывателей до сих пор распространены не самые лучшие киностереотипы и образы монахинь, самые невинные из которых – героини фильмов «Действуй, сестра» или «Монашки в бегах».

Разумеется, визит необычных гостей стал серьезным испытанием для небольшой общины, ведь «королевам вечеринок» непросто было привыкнуть к распорядку жизни и правилам монастыря. По итогам съемок сами девушки говорили о том, что время в монастыре изменило их жизнь. Одна из участниц сказала, что «еще никогда не была так счастлива», как во время пребывания у сестер. Девушка, раньше работавшая танцовщицей в ночном клубе, стала волонтером и работает с бездомными. Третья записалась на курсы медсестер. И сестры, и «королевы вечеринок» говорили о том, что им было по-человечески очень интересно друг с другом.

Премьера реалити-шоу запланирована на 19 октября.