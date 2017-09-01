Русская служба Радио Ватикана

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Снова в школу

Распределяя специализацию святых заступников, Матерь Церковь была щедра к школьным учителям и преподавателям вузов. Многие из них снискали венец святости (чуть было не написала «мученичества») именно на этом профессиональном поприще. Покровителями учителей, школьников и студентов считаются св. Фома Аквинский, св. Альберт Великий св. Франциск Сальский, св. Иосиф Купертинский, св. Екатерина Александрийская, св. Исидор Севильский и многие другие.

И все же ни один святой подвижник не превзойдет в методической изобретательности и профессионализме Господа Бога. Думаю, что разнообразие методов божественной педагогики каждый успел ощутить на себе. Требовательный учитель, задающий весьма непростые самостоятельные работы, и терпеливый наставник, позволяющий в своем темпе усвоить новый материал. После каждой исповеди Он разрешает начать новую чистую тетрадь, обратив в небытие ту, что с ошибками. Его методика полна креатива и весьма своеобразного юмора. Он не лишает ученика самостоятельности, но просит каждого о сотрудничестве. У Него никогда не было проблем с запоминанием имен и лиц, и ему не нужен электронный дневник, чтобы помнить историю каждого ученика. В конце концов, мы все у Него на домашнем обучении, ведь Учитель одновременно является нашим Отцом.
Школа Божественного учителя похожа и одновременно непохожа на обычные школы.

- В школе Бога не ставят оценок и не сравнивают с другими учениками. «Его [другого ученика] увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит: … что тебе до того? Ты следуй за мною». (Ин. 21:21-22) Сколько нужно баллов, чтобы стяжать Царствие Небесное? В каком я месте в рейтинге подвижников и не обошел ли меня Сидоров по количеству постов? «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр? Так да будут последние первыми, и первые последними».
- В этой школе теория не оторвана от практики и физического воспитания. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». (Иак. 2:26) «Не знаете ли вы, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить».
- Учитель этой школы не забудет о тебе по окончании десяти лет, а будет сопровождать всю жизнь, и даже больше. «Я, Господь Бог твой, держу тебя за прваую руку твою, говорю тебе: не бойся, Я помогаю тебе». (Ис. 41:13) «И се, Я с Вами до скончания века». (Мф. 28:20) Слово и дело, наука и личный пример у Него не расходятся. «Возьмите игое мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». (Мф. 11:29)
- Наконец, в школе Христа дают знания, действительно необходимые для жизни, и жизни вечной. «Ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы — братья».

А потому – снова в школу, дорогие друзья!

Анастасия Паламарчук

Анастасия Паламарчук
Анастасия Паламарчук
Прихожанка храма св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге, органистка. Доктор исторических наук, историк- медиевист.
http://gaudete.ru/

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