Пастырская конференция в Астрахани

С 27 апреля по 2 мая в Астрахани прошла XIX Пастырская Конференция епархии св. Климента, она собрала 111 священников, монашествующих и мирян из южной части Европейской России. Во встрече принял участие и Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.

Доклады на пастырской конференции прочитали о. Сергей Тимашов, генеральный викарий архиепархии Божьей Матери в Москве и о. Якуб Блащишин SVD.

В воскресенье после торжественной мессы ватиканский дипломат освятил отремонтированный приходской дом, в котором располагается и община конвентуальных францисканцев, появившаяся здесь с началом XX века.

Также во время своего визита Апостольский нунций встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. Губернатор отметил важность проведения в городе пастырской конференции, подчеркнув исторически сложившуюся в регионе атмосферу веротерпимости. «Более трехсот лет назад основатель Астраханской губернии Петр Первый подписан указ, разрешив свободный проезд через Астрахань католических миссионеров в Персию и Китай, а также устройство католических церквей и школ в городах России, — отметил губернатор Жилкин. – Астрахань стала первым нестоличным городом страны, где был построен католический храм».

Во встрече приняли участие ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, генеральный викарий этой епархии о. Диогенес Уркиза IVE и настоятель астраханского прихода Успения Пресвятой Богородицы о. Михал Грушка OFMConv и православный митрополит Астраханский и Камызякский Никон (Фомин). По словам о. Диогенеса Уркизы, губернатор пообещал, что в следующем году область возьмет на себя финансирование реставрационных работ в Успенском храме.

Католики появились в этом городе на рубеже XVII и XVIII веков. Первая каменная церковь была воздвигнута здесь в 1721 году. Первыми священниками, которые несли здесь служение были францисканцы-капуцины. Рядом с храмом располагалась школа, в которой учился поэт Василий Тредиаковский. Нынешнее здание было воздвигнуто в середине XVIII века, а в 1778 году церковь была торжественно освящена. В советские времена храм был закрыт и лишь в 90-е годы XX века возвращен верующим. Пастырскую опеку над приходом осуществляют конвентуальные францисканцы. С 2001 года здесь основан монастырь Успения Пресвятой Девы Марии, который входит в состав Российской Генеральной Кустодии св. Франциска Ассизского.

Фотографии Владимира Троицкого, с сайта епархии св. Климента и сайта губернатора Астраханской области.