Русская служба Радио Ватикана

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Пепельная среда в приходах России

1 марта католики латинского обряда в России, как и во всех странах мира, вступили в период Великого Поста. Предлагаем фоторепортажи из разных городов нашей страны.

Москва
Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии

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Фотографии: Ольга Хруль

Томск
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария

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Фотогрфии: Евгений Ильин

Тобольск
Церковь Пресвятой Троицы 

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Фотографии предоставлены приходом.

Сугрут
Церковь святого Иосифа Труженика

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Фотографии из приходского сайта

Редактор
Редактор
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