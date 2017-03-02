Пепельная среда в приходах России

1 марта католики латинского обряда в России, как и во всех странах мира, вступили в период Великого Поста. Предлагаем фоторепортажи из разных городов нашей страны.

Москва

Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии

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Фотографии: Ольга Хруль

Томск

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария

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Фотогрфии: Евгений Ильин

Тобольск

Церковь Пресвятой Троицы

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Фотографии предоставлены приходом.

Сугрут

Церковь святого Иосифа Труженика

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Фотографии из приходского сайта