Пепельная среда в приходах России
1 марта католики латинского обряда в России, как и во всех странах мира, вступили в период Великого Поста. Предлагаем фоторепортажи из разных городов нашей страны.
Москва
Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии
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Фотографии: Ольга Хруль
Томск
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария
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Фотогрфии: Евгений Ильин
Тобольск
Церковь Пресвятой Троицы
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Фотографии предоставлены приходом.
Сугрут
Церковь святого Иосифа Труженика
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Фотографии из приходского сайта