Иисус приглашает: праздник Вознесения

Вознесшись на небеса и отворив их для нас, Иисус в день Вознесения приглашает нас следовать за собой. А вот как и куда – давайте подумаем вместе.

- Выйти из города и отправиться в путешествие. Иисус не был бы Самим Собой, если бы после Воскресения из мертвых просто почивал на лаврах. Путешествие, в которое зовет Господь – путь к Отцу, в Его небесный дом. Правда, дорога проходит через вполне реальные горы, долины, работу, учебу, семейную или монашескую жизнь, через испытания и, наконец, смерть. Настоящие путешествия легкими не бывают, но они прекрасны, если знаешь цель.

- Не бояться одиночества. Тем более, что Иисус не оставляет никого из своих учеников без помощи, а периоды оставленности, ожидания – «мини-адвента» внутри Пасхального времени готовят к принятию дара Святого духа.

- Ценить общину. Господь благословил учеников, давая им возможность повзрослеть самостоятельно – в том числе в ссорах и трудностях. Наши общины – место, где закалаяется характер, но в этих же самых общинах мы получаем и дары Духа святого, необходимого для служения и благовестия.

- Принимать реальность как она есть. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?», — спрашивают ангелы апостолов. Да, Он вознесся. Да, обещал прийти снова во славе. Да, в жизни есть чудеса: Крещение, Евхаристия, Исповедь, Провидение и Милосердие. Смиритесь: Господь пришел в этот мир и действует в нем. Не всегда так, как мы ожидаем, не всегда так, как нам проще. Но всегда во благо.

- Вновь обрести любовь. Иногда только в разлуке мы начинаем понимать, как сильно привязаны к нашим любимым. Иисус воспаряет над землей, чтобы ученики могли вспомнить: «не горело ли сердце наше?» Именно в разлуке начинаешь с новой силой ждать следующей встречи. Когда Господь придет опять?