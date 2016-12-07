Русская служба Радио Ватикана

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Предрождественский хоровой фестиваль

С 9 по 12 декабря в Санкт-Петербурге пройдет первый международный фестиваль-конкурс «Предчувствие Рождества Христова». В нем примут участие 23 коллектива из России, Литвы и Финляндии.

Площадками фестиваля станут различные храмы города на Неве: католическая церковь святого Станислава, православные Исаакиевский и Феодоровский соборы, церковь иконы «Всех скорбящих радость» и Духовно-просветительский центр «Святодуховский» Александро-Невской Лавры, лютеранские церкви Петра и Павла и святой Екатерины.

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Члены жюри конкурса – музыканты и священники из России, Беларуси и Латвии. Коллектив обладатель Гран-при получит денежную премию, а также предусмотрен ряд специальных призов от организаторов и партнеров.
Организаторы фестиваля хотят привлечь внимание к хоровому исполнительству и способствовать расширению репертуара рождественских песен для хоров с привлечением современных авторов.
Подробная программа на сайте фестиваля interfestplus.ru

Редактор
Редактор
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