Русская служба Радио Ватикана

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Торжества в честь святого Антония Падуанского

13 июня Католическая Церковь вспоминает святого Антония Падуанского. В этот день в многих храмах России, где несут свое служение францисканцы, прошли торжественные богослужения. Но главным местом традиционно был монастырский храм св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге.

Уссурийск
Приход Рождества Христова

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Фотографии Татьяны Кисловой

Москва
церковь св. Францисская Ассизского

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Фотографии Ольги Хруль

Санкт-Петербург
церковь святого Антония Чудотворца

Видеосюжет Михаила Фатеева

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
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В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

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