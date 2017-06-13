Торжества в честь святого Антония Падуанского
13 июня Католическая Церковь вспоминает святого Антония Падуанского. В этот день в многих храмах России, где несут свое служение францисканцы, прошли торжественные богослужения. Но главным местом традиционно был монастырский храм св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге.
Уссурийск
Приход Рождества Христова
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Фотографии Татьяны Кисловой
Москва
церковь св. Францисская Ассизского
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Фотографии Ольги Хруль
Санкт-Петербург
церковь святого Антония Чудотворца
Видеосюжет Михаила Фатеева