Торжества в честь святого Антония Падуанского

13 июня Католическая Церковь вспоминает святого Антония Падуанского. В этот день в многих храмах России, где несут свое служение францисканцы, прошли торжественные богослужения. Но главным местом традиционно был монастырский храм св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге.

Уссурийск

Приход Рождества Христова

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Фотографии Татьяны Кисловой

Москва

церковь св. Францисская Ассизского

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Фотографии Ольги Хруль

Санкт-Петербург

церковь святого Антония Чудотворца

Видеосюжет Михаила Фатеева