В Москве ущемляют права католиков?

25 мая Арбитражный суд Москвы обязал Департамент городского имущества города Москвы принять решение о передаче Архиепархии Божией Матери в Москве зданий ансамбля римско-католической церкви святых Апостолов Петра и Павла, расположенных в Милютинском переулке столицы. Фотографии с этим решением появились сегодня в Сети. Однако, Правительство Москвы и Департамент городского имущества обжаловали это решение.

Настоятель прихода святых Петра и Павла о. Игорь Ковалевский заявил о дискриминации.

«В то время как между Российской Федерацией и Святым Престолом отношения стабильно развиваются в позитивном направлении, о чем свидетельствует запланированный на август этого года визит Госсекретаря Святого Престола в Россию и его предстоящую встречу с Президентом РФ, в то время как в позитивном ключе развиваются отношения между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, позиция Правительства Москвы выглядит дискриминационной по отношению к католической общине, — написал о. Игорь Ковалевский. — К сожалению, наши неоднократные призывы заключить мировое соглашение (которые были поддержаны известными людьми, в частности, Депутатом Государственной Думы режиссером Станиславом Говорухиным) ответчик отвергал. Поэтому сам процесс, на мой взгляд, является скандальным, поскольку создает впечатление об избирательной трактовке и исполнении Федерального закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. Имущество, которое было приобретено за средства верующих католиков для религиозных нужд, Правительство Москвы не желает считать таковым, даже не смотря на решение суда. Не ущемление ли это прав верующих католиков Москвы»?

Напомним, что речь идет о комплексе из четырех зданий, расположенных по адресу Милютинский переулок, дом 18. Сам храм на сегодняшний день является частной собственностью, остальные здания находятся в собственности Правительства Москвы. Согласно Федеральному закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящемся в государственной или муниципальной собственности» эти здания должны быть переданы католикам. Правительство Москвы оспаривает то, что эти здания относятся к объектам религиозного назначения. С чем в корне не согласны московские католики.

Интервью с о. Игорем Ковалевским об истории судебных тяжб по ссылке.