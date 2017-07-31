Самый большой янтарный алтарь

В Гданьске создают самый большой на свете янтарный алтарь, как знак благодарности Богу за заботу о польском народе, пишет портал Gosc Niedzielny.

Высота алтаря будет 12 метров, ширина 10 метров, а общий объем составит 12 квадратных метров.

Все началось в 2000 году, когда была создана полутораметровая дароносица из янтаря. Спустя 14 лет, по инициативе митрополита Гданьского Славоя Глудзья, было принято решение создание на ее основе полноценного алтаря. Первым появился янтарный виноградник, символизирующий Христа. Следующими элементами станут поля с янтарными колосьями, символизирующими Евхаристию, и ряд других элементов, в частности кресты.

Создатели алтаря планируют, что первые результаты работы можно будет увидеть в конце текущего года.