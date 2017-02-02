Пять монашеских напитков

Многое в этом мире было создано руками трудолюбивых монахов. В том числе и ряд популярных во всем мире алкогольных напитков. Мы представляем пять, на наш взгляд, наиболее известных и популярных.

Ликер «Шартрёз»



Изготавливают его французские монахи картузианцы недалеко от города Вуарон. Напиток назван в честь монастыря Гранд-Шартрёз, старейшей обители этого монашеского Ордена, основанной св. Бруно.

По легенде, в 1605 году французский маршал Франсуа д’Эстре передал в картезианский монастырь Гранд-Шартрёз манускрипт с описанием «эликсира долголетия». Долгое время рукопись лежала невостребованной пока не попала на глаза монастырскому аптекарю Жерому Мобеку. В 1737 году монахи стали производить этот эликсир в лечебных целях и продавать его жителем окрестных поселений. Продается он и до сих пор под названием Elixir Vegetal de la Grande Chartreuse (Растительный эликсир Гранд-Шартрёз). Со временем появились и другие виды Шартрёза: зеленый и желтый ликеры.



Ликеры производятся с использованием смеси растений и трав, которую заготавливают два монаха монастыря Гранд Шартрёз. Точный рецепт хранится в тайне, что позволяет сохранить монополию на производство напитков за картезианским орденом. Кстати, это один их немногих ликеров, который продолжает дозревать в бутылке и со временем он становится только лучше.

Траппистское пиво



Одно из лучших пив в мире, которое варят монахи цистерцианцы строгого соблюдения, называемые траппистами. Название пошло от монастыря Ла Трапп во Франции. Пивоварня существовала там уже с 1685 года.

Монахи-пивовары используют особые дрожжи, которые вызывают ферментацию при высокой температуре. Еще одна из отличительных черт этого продукта — пиво дозревает в бутылках. Существует четыре вида траппистского пива:

Patersbier («Патерсбир») — «Пиво Отцов», варится для собственного употребления монахами в стенах монастыря. Сравнительно некрепкой и простое.

Enkel — «Ординарное» пиво, традиционно это название применялось к самому легкому пиву, производимому пивоварней. Оно близко к Patersbier.

Dubbel — «Двойное» пиво. Крепкий коричневый эль с горечью, высокой плотностью и солодо-ореховым послевкусием.

Tripel — «Тройное» пиво. Самый крепкий из траппистских элей.

Из около 170 траппистских монастырей во всем мире лишь 10 производят пиво и только они имеют право использовать специальный логотип с надписью «Аутентичный траппистский продукт». Чтобы получить его пиво обязательно должно быть произведено в стенах трапписткого монастыря, самими монахами или под их надзором. Прибыль, полученная от реализации пива, используется только содержание монастыря и благотворительность. Например, некоторое время назад пиву La Trappe запретили называться траппистским, т.к. после приобретения пивоварни компанией Bavaria не соответствовало всем необходимым требованиям. Впрочем, через некоторое время это право им вернули.

Цистерианское вино с острова Сент-Онора



В 410 году святой Гонорий Арелатский основал здесь аббатство, ставшее одним из важных духовных центров юга Франции на протяжении нескольких веков. Говорят, что именно здесь в V веке учился святой Патрик. Кстати, именно этому, т.н. Леринскому, монастырю принадлежала небольшая рыбацкая деревушка Канны.

Остров регулярно подвергался нападениям морских разбойников и сарацин, которые разрушали обитель. Во времена Французской революции остров был национализирован, но в 1869 году на Сент-Онора был заново основан монастырь, и поселившиеся здесь цистерцианцы принялись выращивать виноград и делать вино.



Оно имеет давнюю и важную для виноделия традицию. дело в том, что после падения Римской империи виноделие в Провансе сошло на нет. Возродилось оно лишь к V веку. Одним из немногих мест, где производилось вино было аббатство на острове Сент-Онора. Сейчас на здесь живет около 30 монахов, которые производят одно из самых лучших вин на свете. Уход за виноградниками осуществляется только вручную. А названия монашеских вин, которые подают к столам самых именитых и обеспеченных людей звучат очень благочестиво: Saint Pierre, Saint Honorat, Saint Sauveur, Saint Salonius, Saint Lambert…

Ликер «Бенедиктин»



Его изобрел в 1510 году монах обители св. Бенедикта в Фекане (Франция)о. Бернардо Винцелли. На каждой бутылке можно обнаружить аббревиатуру DOM, что обозначает Deo Optimo Maximo (Господу, Лучшему, Величайшему). Изготавливается он из почти 30 видов трав.

Сперва бенедиктинцы изготовляли ликер для своих нужд, врачуя больных и употребляя его ради укрепления здоровья и продления жизни. Однако новый напиток очень полюбился королю Франции Франциску I. Благодаря ему «Бенедиктин» стал чрезвычайно популярным, а монастырь в Фекаме стал поставщиком королевского двора.



Состав напитка держится в строжайшем секрете и составляет производственную тайну. Якобы только 3 человека одновременно могут знать все нюансы его приготовления.

Во времена Французской революции аббатство закрыли. В 1876 году виноторговец Легран, узнавший состав ликера, создал компанию «Бенедектин», которая и выпускает ликер. Причем владелец получил от главы Ордена святого Бенедикта официальное разрешение на эксклюзивное право производства ликера.

Шампанское «Дом Периньон»



Названо оно в честь изобретателя технологии производства шампанских вин – монаха по имени Пьер Периньон, жившего в XVII веке. Он сделал очень много для современного виноделия.

Изобретенное Периньоном вино стало главной достопримечательностью провинции Шампань, в которой и находилось его аббатство Овилье. Как принято во Франции, вино стали называть по имени провинции — шампанским. Поначалу, разумеется, Дом Периньон держал свой рецепт в тайне. Процесс изготовления шампанского включал в себя множество маленьких хитростей, каждая из которых была чрезвычайно важна.

Так, Дом Периньон разливал шампанское в толстостенные бутылки из «английского стекла», что позволяло удерживать углекислый газ, доселе взрывавший бочки. Дом Периньон первым догадался делать затычки из коры пробкового дуба и обвязывать пробки веревкой, пропитанной для прочности маслом. Важно было и то, что для создания шампанского им использовалась смесь винограда разных сортов, из-за чего букет вина получался более богатым.



Шампанское премиум-класса Dom Pérignon производит французская компания Moët et Chandon.

Михаил Фатеев

Подготовлено на основе статьи на портале Ryan scheel