Религиозные лидеры помолились о погибших в теракте

В Санкт-Петербурге у станции метро «Технологический институт» прошла акция памяти жертв теракта, произошедшего в минувший понедельник. В ней приняло участие несколько тысяч человек.

К пришедшим обратились в том числе и представители различных конфессий, среди которых был и о. Рихард Штарк, настоятель католического прихода Посещения Приснодевой Марией Елисаветы. Кроме него в акции приняли участие представители Русской Православной, Евангелическо-Лютеранской, Армянской Апостольской Церквей, Духовного управления мусульман, Большой Хоральной синагоги и буддисткой общины Санкт-Петербурга.

В завершение акции со сцены в небо были выпущены 13 белых голубей, в память о погибших в этой трагедии.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда петербургском метро погибли 14 человек (в том числе террорист), около 70 получили ранения.

Фотографии: Интернет-газета «Фонтанка»