Русская служба Радио Ватикана

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Нигерийская епархия бунтует

Несколько сотен мирян из епархии Ахиара в Нигерии выступили против «навязывания им епископа», пишет The Guardian.

Еще в 2012 году Папа Бенедикт XVI назначил епископом этой епархии Питера Эбере Окпалеке. Однако сразу после назначения местное духовенство отказалось признать решение Папы, в связи с тем, что епископ-номинант принадлежит другой этнической группе, нежели верующие епархии и родом из другой части страны. В итоге вступить в должность правящего епископа новоназначенному иерарху так и не удалось. Спустя несколько месяцев Папа Франциск назначил Апостольского Администратора для взбунтовавшейся епархии им стал нигерийский кардинал Джон Онаийекан.

8 июня этого года Папа Франциск встретился с делегацией епархии Ахиары. Понтифик заявил, что сложившаяся ситуация «неприемлема» и согласно решению Франциска все священнослужители из епархии обязаны до 9 июля предоставить письменное заявление о полном послушании Папе и о готовности принять назначенного епископа. Не сделавшие это будут запрещены в служении.

«Тот, кто противостоит вступлению в должность епископа Окпалеке, — сказал Папа, — желает разрушить Церковь и совершает смертный грех». «Авторы скандалов должны нести ответственность», — добавил Франциск.
Вышедшие на митинг протеста миряне епархии Ахиара, настаивали на том, чтобы Ватикан выбрал им в епископы любого из 750 местных священников. Сейчас развитие событий зависит от того, какую позицию займет духовенство епархии.

Те, кто не желают признать решения Ватикана, аргументируют позицию тем, что епископ Окпалеке говорит на ином наречии и его может не понять сельское население епархии.
Вместе с тем, первые епископы Нигерии были ирландцами. Впрочем, этническое происхождение уже современных нигерийских епископов тоже не играло роли в назначениях на кафедры в этой стране. «Церковь носит вселенский характер», подчеркивают в Ватикане.

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Редактор
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