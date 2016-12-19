ABC PROJECTS подвел итоги

Конкурс прикладных проектов ABC PROJECTS подвел итоги третьего сезона на студии документальных фильмов ЛЕНДОК. В конкурсе приняли участие студенты из двадцати трех вузов России.

Участники имели возможность выбрать одну из пяти прикладных задач или попробовать свои силы в конкурсе эссе. Задачи, представленные в текущем сезоне, были связаны с исследованиями того, как можно применять уже существующие технологии или оптимизировать устоявшиеся процессы. Суммарный призовой фонд, предоставленный спонсорами, составил более полумиллиона рублей.

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На церемонии награждения собрались все участники третьего сезона конкурса ABC PROJECTS, члены жюри, партнеры и гости проекта. Награды получили лучшие, но без подарков не ушел никто. Специально для гостей вечера прошел небольшой концерт симфонического оркестра synergy orchestra, а по завершении официальной части церемонии Виктор Тихомиров – председатель жюри конкурса показал свой новый фильм «Андрей Кураев. Прямая речь», который был снят в рамках прошлого сезона конкурса.

Напомним, что портал Gaudete.ru был одним из партнеров этого конкурса.

Фотографии Дмитрия Песочинского